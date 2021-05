Xiaomi, attraverso il brand satellite Trouver, regala agli utenti un’altra opportunità d’oro, complici gli sconti Amazon. Questo robot aspirapolvere lava e aspira con un potentissimo motore. Inoltre, è dotato di scanner laser, che permette di mappare la casa e offrire una navigazione perfette. Tutto, puoi portarlo a casa a 199€ appena sfruttando il codice sconto “J2QY44Q6” prima di effettuare il pagamento.

Xiaomi: robot con navigazione laser a prezzo eccezionale

Se un po’ conosci questo settore, puoi ben immaginare che tutte queste funzionalità, a questo prezzo, sono impossibili o quasi da avere. Soprattutto, la navigazione laser è normalmente una prerogativa dei modelli di punta.

Per questa ragione, un robot smart che lava e aspira, aiutandosi anche con la navigazione laser, a 199€ è un vero e proprio affare. Se ci aggiungi la qualità di Xiaomi e dei suoi produttori satellite, allora è irrinunciabile.

Questo robot, nello specifico, è dotato di potente motore aspirante (2000Pa) ed è per questo che è l’ideale da tenere anche in ambienti dove ci sono cani, gatti e animali domestici in generale. Inoltre, proprio perché molto potente, non avrà difficoltà a salire sui tappeti.

Per portare subito a casa questo gioiellino di Xiaomi Trouver al prezzo di 199€ appena da Amazon tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare il tuo robot aspirapolvere – inserire il codice sconto “J2QY44Q6”.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Scorte limitate. Se ti piacciono le occasioni lampo come questa, non perdere le migliori: sono tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

