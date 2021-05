Un’antenna esterna perfetta per tornare a vedere la TV in modo soddisfacente, anche se non disponi di un’antenna funzionante sul tetto. Con il nostro codice sconto, risparmi il 50% e ne porti a casa una molto interessante a 10€ circa appena.

Antenna esterna in super offerta su Amazon

Un design piatto e sottile, che ti permetterà di sistemare ovunque al muro il sistema. L‘installazione è facilissima, grazie anche alla compatibilità super ampia con i diversi decoder. Inoltre, l’antenna supporta fino alla risoluzione 4K: potrai godere dei contenuti che preferisci alla massima risoluzione possibile.

Dettaglio non trascurabile: potrai sfruttare il tuo nuovo dispositivo anche con il nuovo digitale terrestre (standard DVB-T2). Con un cavo di oltre 4 metri, sarà facile trovare la posizione ideale rispetto al televisore e per poi procedere rapidamente alla ricerca dei canali TV.

Per risparmiare subito, e portare a casa questa antenna in super offerta a 10€ circa su Amazon, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare inserire il codice sconto “AN34T2FC” per ottenere lo sconto del 50%.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

