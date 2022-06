Black Shark 5 e 5 Pro: UFFICIALI i nuovi gaming phone di Xiaomi

Xiaomi ha appena lanciato i nuovi smartphone da gaming facenti parte del suo sub brand per il gioco da mobile. Black Shark 5 e 5 Pro sono stati commercializzati a livello globale.

Ricordiamo che i telefoni sono stati presentati ufficialmente a marzo scorso ma adesso la società ha deciso di distribuirli in tutto il mondo. Vediamo quali sono i loro prezzi e le specifiche tecniche.

Black Shark 5 e 5 Pro: le caratteristiche

I gaming phone sono potentissimi e hanno un target di riferimento ben preciso: i videogiocatori che amano divertirsi da mobile. Questi i prezzi ufficiali per il mercato europeo.

Black Shark 5

8 GB + 128 GB € 549 ;

; 12 GB + 256 GB € 659.

Black Shark 5 Pro

8 GB + 128 GB: € 799 ;

; 12 GB + 256 GB: € 899;

16 GB + 256 GB: € 999.

Sono già disponibili per l’acquisto. Intanto, se cercate un top di gamma da gioco con Snapdragon 8 Gen 1, vi invitiamo a guardare il POCO F4 GT a 699,99€ su Amazon.

I telefoni presentano entrambi uno schermo AMOLED di tipo E4 con risoluzione FullHD+ e dimensione di 6,67 pollici. La frequenza di aggiornamento è di 144 Hz e la luminosità di picco è di 1300 nits. C’è il supporto all’HDR10+ e alla gamma colori P3. Non manca la frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz.

Abbiamo un potentissimo processore Snapdragon 870 per la versione basica e uno Snapdragon 8 Gen 1 per il modello Pro. La RAM è di tipo LPDDR5 e hanno memorie UFS 3.1. Il Pro però, ha anche l’SSD (nella combo UFS+SSD) che consente di avere una velocità di lettura e scrittura mai vista prima. Inoltre c’è una batteria da 4650 mAh con fast charge da 120W. La skin è la Joy UI 13 basata su Android 13. Concludiamo con il lettore di impronte digitali posto sul frame laterale destro e i pulsanti trigger a comparsa per il gaming.

Cosa ve ne pare di questi smartphone? Fateci sapere le vostre impressioni. Preferite il gaming phone di POCO o quelli di Black Shark?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.