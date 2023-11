Black Friday Sky: Intrattenimento Plus + Sky Cinema e Buono Regalo Amazon a 19,90€

Per il Black Friday di quest’anno, Sky ha scelto di andare all-in sull’offerta televisiva: Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix – e Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi a 19,90€ al mese per 18 mesi invece di 48€. In più, per tutti coloro che attiveranno il pacchetto, un Buono Regalo Amazon del valore di 50€.

L’offerta è disponibile solo online su questa pagina.

Il Black Friday di Sky: a 19,90€ puoi avere tutte le serie e i film più importanti

La promozione del Black Friday di Sky offre un pacchetto con quattro servizi: Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+. Il prezzo di listino è pari a 48€ al mese, ma grazie all’offerta di oggi viene offerto a 19,90€ al mese per 18 mesi.

Sky TV, per chi ancora non la conoscesse, è la TV firmata Sky, con gli show, le produzioni Sky Original e le serie televisive della pay-TV inglese. In più si ha accesso a un’ampia proposta di documentari, insieme alle news di SkyTg24.

Incluso in Intrattenimento Plus troviamo Netflix nel piano Standard, che offre l’accesso illimitato all’intero catalogo con visione in alta definizione 1080p, su due schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie.

In più si aggiungono Sky Cinema e Paramount+. Sky Cinema propone oltre 200 prime visioni l’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e nuovi film Sky Original.

La ciliegina sulla torta è Paramount+, il cui valore è di 7,99€ al mese, ora disponibile senza costi aggiuntivi. Il catalogo è composto da film di successo, una ricca offerta di serie TV, produzioni originali italiane e tanti cartoni animati per i più piccoli.

Puoi attivare l’offerta del Black Friday di Sky su questa pagina. La promozione sarà valida fino al 27 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.