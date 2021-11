Black Friday 2021: AirPods Max crollano a picco, quasi 200€ di sconto

I desideratissimi Apple AirPods Max al Black Friday 2021 finalmente crollano e sono in sconto di quasi 200€, 169€ di risparmio per l'esattezza. Cuffioni over ear costruiti con materiali eccelsi e che garantiscono qualità audio eccellente. Disponibili in nero e celeste, ora li porti a casa da Amazon a 459€ invece di 629€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Black Friday 2021: in sconto anche gli AirPods Max su Amazon

Una riduzione di prezzo consistente su un wearable particolarmente desiderato. Un dispositivo top di gamma, la cui qualità si apprezza sotto ogni punto di vista: dalla costruzione, all'audio in ascolto fino alle conversazioni.

La cancellazione attiva del rumore, in abbinata al driver dinamico progettato appositamente per loro, ti permette di ottenere prestazioni eccezionali. Se sei in giro, e serve mantenere contatto con l'ambiente esterno, puoi sfruttare la modalità trasparenza. Tutto quello che serve per un'esperienza audio di livello superiore, grazie anche alla presenza del potente chip Apple H1.

Non dovrai nemmeno preoccuparti della durata della batteria: con una sola ricarica, hai a disposizione fino a 20 ore di ascolto, mantenendo la cancellazione del rumore (o la modalità trasparenza) attivi.

La connessione ai dispositivi avviene via Bluetooth, ma non è l'unica forma di tecnologia presente a bordo, naturalmente. Oltre a quanto elencato, ci sono anche i sensori di posizione, il giroscopio, l'accelerometro e persino il sensore che rileva la custodia. Insomma, tu non dovrai far altro che indossarle e godere di quello che possono offrirti.

Il momento di fare un ottimo affare per il Black Friday 2021 è adesso: porta a casa da Amazon gli Apple AirPods Max a 459€ invece di 629€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.