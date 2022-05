Bici elettriche adatte a tutti ai prezzi più bassi, solo su Gogobest

La rivoluzione verde, come viene comunemente definita in quest’ultimo periodo, va a toccare anche aspetti della nostra vita che riguardano profondamente i mezzi a nostra disposizione per muoversi in città, come le bici elettriche, rispettando la natura e riducendo l’inquinamento dei centri abitati. L’arrivo della bella stagione coincide inevitabilmente con la voglia di passare più tempo possibile all’aperto con la propria famiglia e i propri amici: quale scusa migliore per prendere al volo uno dei tanti modelli proposti in forte sconto su Gogobest?

Una bici elettrica non solo permette di ridurre l’inquinamento e farti sentire dalla parte di chi ha a cuore la tutela dell’ambiente, ma ti garantisce anche un risparmio economico sul prezzo del carburante consentendoti anche di apprezzare i bellissimi parchi naturali e le città d’arte del nostro Paese.

In questo articolo ti diamo la possibilità di scegliere tre modelli di bici elettriche acquistabili con un forte sconto, partendo dal modello più economico e a buon mercato arrivando via via a quello invece più costoso ed evidentemente anche più professionale.

Bici elettrica Bezior X500 Pro: sconto di 434 euro

Il modello Bezior X500 Pro, il primo che ti consigliamo di prendere in considerazione, vanta un design giovanile piuttosto aggressivo ideale sia per la città che per le gite in montagna. La particolarità di questa bici è il telaio caratterizzato da una morsa che permette di richiuderla su sé stessa, una caratteristica che la rende ideale per chi non possiede una grossa automobile e può riporla comodamente nel portabagagli. È costituita da ruote da 26 pollici e monta un motore da 400W che garantisce un’autonomia complessiva di 100 km e una velocità massima di 30 km/h; il telaio in alluminio conferisce alla bici una certa robustezza e al contempo una buona leggerezza.

Acquista subito la bici Bezior X500 Pro al prezzo promozionale di 985,99 euro avendo cura di inserire il codice coupon “JC3Z86W99EK1” che sblocca un ulteriore sconto di 20 euro, per un risparmio totale di ben 434€.

Bici elettrica GF600: sconto di 345 euro

Il modello GF600 si posiziona a cavallo tra le bici “entry level” e quelle di fascia premium, come il modello Bezior X1000 qui in basso. Si tratta di una bici di gran livello costituita da ruote da 26 pollici con un telaio in alluminio che conferisce resistenza strutturale e anche alla corrosione, e un comodo pannello LCD da 5 pollici che ti permette di controllare in tempo reale alcuni dettagli importanti. Il motore da 1000W ti permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h e per una distanza massima di 100 km, mentre il cambio Shimano da 7 marce ti assicura una pedalata sempre precisa e ideale alle tue personali necessità.

Acquista subito la bici GF600 al prezzo promozionale di 1399,99 euro avendo cura di inserire il codice coupon “5HJMPCWNB7K3” che sblocca un ulteriore sconto di 45 euro, per un risparmio totale di ben 345€.

Bici elettrica Bezior X1000: sconto di 515 euro

Il modello Bezior X1000 non è solo quello più costoso tra i due appena visti, ma è anche quello che dispone della batteria più capiente e di un motore elettrico da 1000W che ti permette di raggiungere una velocità massima di 40 km/h per un’autonomia complessiva di 100 km se utilizzato in modalità “pedalata assistita”. La struttura in alluminio conferisce alla bici un’ottima resistenza alle vibrazioni garantendo inoltre la leggerezza complessiva del mezzo, mentre il singolare design della batteria estraibile ti permette di ricaricarla senza inutili complicazioni. Le ruote da 26 pollici sono spesse e offrono un grip elevato su qualsiasi tipo di terreno, anche in montagna.

Acquista subito la bici Bezior X1000 al prezzo promozionale di 1429,99 euro avendo cura di inserire il codice coupon “5HJMPCWNB7K3” che sblocca un ulteriore sconto di 45 euro, per un risparmio totale di ben 515€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.