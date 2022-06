Batteria dell’auto: potentissimo avviatore portatile a 49€ (-44%)

Un classico: sali in macchina, giri la chiave e ti accorgi che l’auto non parte. La batteria è a terra. Panico e sconforto: succede sempre quando non deve. Serve cercare cavetti e un’altra automobile d’emergenza per avviare la tua. Per fortuna, ormai esistono prodotti come l’avviatore portatile d’emergenza, che ti permettono di risolvere il problema in totale autonomia. Non solo, spesso integrano anche un sistema di powerbank, che ti consente di ricaricare lo smartphone e altri dispositivi, all’occorrenza.

Normalmente ben più costosi, ho scovato lo sconto perfetto per l’estate. Infatti, puoi portarlo a casa a 49,99€ appena da Amazon con spedizioni rapide e gratis, offerte dai servizi Prime. Un prodotto da avere assolutamente sempre in auto: non permettere a problemini come questo di rovinarti le vacanze.

Avviatore portatile: la batteria dell’auto non sarà più un problema

In dotazione, a casa ricevi una confezione con tutto l’occorrente per risolvere il problema, qualora si presentasse. Infatti, c’è l’adattatore con le pinze da attaccare direttamente alla batteria e – naturalmente – al dispositivo. Super semplice da usare, funziona proprio come un power bank: effettui la connessione, lo accendi, avvii il motore e la macchina avrà lo spunto per ripartire. Il tutto, senza dover chiedere aiuto a terzi e recuperare cavetti vari.

In più, come anticipato, puoi usarlo anche per ricaricare i tuoi dispositivi (come smartphone, smartwatch e auricolari), all’occorrenza. Un prodotto super utile da avere sempre bello carico in macchina, quindi. A questo prezzo, è un affare da non farsi scappare. Non perdere l’occasione Amazon del momento: completa l’ordine al volo prima che la promozione termini. Risparmi il 44% e il tuo avviatore portatile per la batteria dell’auto lo porti a casa a 49,99€ invece di oltre 90€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, offerta a tempo limitato parecchio richiesdta.

