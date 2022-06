Bastano 19€ per lo smartwatch che NON ti aspetti: sconto 60% (Amazon)

Uno smartwatch particolarissimo, che sta ben nascosto su Amazon ed è un peccato. Già perché, approfittando delle occasioni del momento, puoi risparmiare il 60% e portare a casa un wearable eccezionale, dotato di display super ampio, a 19,99€ appena invece di 49,99€.

Tantissime le funzionalità dedicate alla salute, ma anche allo sport e alla gestione delle notifiche. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Smartwatch in gran sconto su Amazon

Un prodotto che sta benissimo al polso. Nonostante l’ampio schermo, non ha dimensioni eccessivamente ingombranti ed è abbastanza leggero. Complice la presenza di certificazione IP68, che garantisce protezione da acqua e polvere, non dovrai avere remore mentre lo utilizzi: non rischierà di rovinarsi a causa di eventi esterni.

Molteplici le funzionalità dedicate alla salute. Oltre al controllo del battito cardiaco H24, puoi anche beneficiare del controllo della quantità di ossigeno presente nel sangue, della qualità del riposo notturno e non solo. Infatti, questo dispositivo è anche in grado di stimare la pressione sanguigna.

Sfruttalo per lo sport: a disposizione hai 24 modalità di allenamento alle quali affidarti per tenere traccia delle tue sessioni. Per finire, questo gioiellino è perfetto anche per il controllo delle notifiche ricevute sullo smartphone: potrai gestirle dal polso e non occorrerà prendere il tuo dispositivo in continuazione.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare. Approfitta dello sconto Amazon del 60% e porta a casa questo interessante smartwatch in sconto a 19,99€ appena invece di 49,99€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine rapidamente. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

