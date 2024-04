Basta Apple Watch, da MEDIAWORLD il Redmi Watch 3 Active costa 39 €

L’offerta migliore del giorno ce l’ha MediaWorld: lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active è disponibile nella sua colorazione nera ad un prezzo super accessibile.

Le offerte dell’iniziativa “Pasqua Tech” accolgono questo splendido smartwatch che vanta capacità di monitoraggio fitness e della salute. Il design è uno dei suoi pezzi forti e acquistarlo significa risparmiare non rinunciando a nulla.

Oggi il prezzo consigliato presso gli store e il sito ufficiale di MediaWorld è di soli 39,99 € con due anni di garanzia e con spedizione in due giorni.

Questo Xiaomi Redmi Watch 3 Active ha tutte le risorse, il display è fantastico

Questo è lo smartwatch perfetto per chi non ne ha mai avuto uno e allo stesso tempo anche per chi invece si reputa esperto in tale ambito. Il Redmi Watch 3 Active di Xiaomi è in grado di monitorare la salute, di ricevere le notifiche e, all’occorrenza, anche di svolgere la semplice funzione di orologio, sia elegante che sportivo.

Si tratta di uno smartwatch con un display da 1,83″ molto ampio e iridescente, caratterizzato da colori molto intensi e soprattutto dai particolari. Sono questi ultimi ad avere quel qualcosa in più, siccome consentono di vedere ogni informazione in maniera super precisa. Per la personalizzazione ci sono più di 200 quadranti per cambiare tema a proprio piacimento ma la sorpresa è sul monitoraggio della salute.

Il Redmi Watch 3 Active offre il tracciamento del battito cardiaco continuo, dell’ossigeno nel sangue e di ogni attività fitness: ce ne sono più di 100. Il punto di forza è il display molto elegante e facilmente visibile al sole, il vero motivo per cui tutti lo acquistano. Un altro gran punto di forza è la batteria che è in grado addirittura di durare fino a 12 giorni. Chiaramente non può passare inosservato il prezzo, il fiore all’occhiello su cui MediaWorld punta.

Oggi tutti coloro che vogliono portare a casa il prodotto di Xiaomi, possono farlo spendendo solo 39,99 €. Per riceverlo si può scegliere il ritiro gratuito in negozio o la consegna a casa stimata in circa due giorni.