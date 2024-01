Auricolari wireless Anker SoundCore P20i: doppia promozione di Amazon e prezzo WOW

Siete alla ricerca di un ottimo paio di auricolari Bluetooth? Allora correte su Amazon e approfittate velocemente di questa promozione per fare vostri i fantastici auricolari wireless Anker SoundCore P20i a soli 20,99 euro. Il prezzo finale è frutto di uno sconto del 14% applicato al prezzo di listino e a un ulteriore sconto del 30% che potete applicare tramite l’apposito coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Auricolari wireless Anker SoundCore P20i: caratteristiche princiapali

Questi auricolari wireless sono davvero eccellenti nonostante il prezzo decisamente contenuto. Sono molto comodi grazie a un design leggero e con degli inserti in silicone che isolano bene dal rumore esterno. Una volta indossati non li sentirete nemmeno e quindi sono perfetti da avere anche per tutto il giorno. Sono anche dotati una connettività eccellente, grazie al Bluetooth 5.3, senza latenza, e si associano in modalità Bluetooth con i vostri dispositivi appena li estraete dalla custodia. Inoltre li potete usare per fare attività sportiva perché sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5.

La grande batteria garantisce un’autonomia di ben 10 ore con una singola ricarica e 30 ore con la custodia. Inoltre si ricaricano rapidamente, bastano 10 minuti e li potrete usare per altre 2 ore. Musica e chiamate saranno perfette grazie a driver da 10 mm che offrono un suono forte e preciso, con bassi potenti e alti e medi cristallini. E potete anche personalizzare l’equalizzazione scegliendo tra 20 impostazioni differenti.



