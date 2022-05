ASUS è di parola e sta rilasciando Android 12 per la serie ZenFone 7

Dopo l’arrivo di Android 12 con la OxygenOS 12.1 per OnePlus Nord, in queste ore ASUS ha finalmente avviato il rollout dell’aggiornamento all’ultimo sistema operativo di Google anche per la serie ZenFone 7 a distanza di quasi 6 mesi dall’arrivo di Android 12 sulla serie ASUS ZenFone 8.

I top di gamma del 2020, ASUS ZenFone 7 (ZS671KS) e ASUS ZenFone 7 Pro (ZS670KS), infatti, stanno iniziando a ricevere il firmware 31.0210.0210.250 che porta con sé tutte le novità che ormai conosciamo bene.

All’interno del nuovo sistema operativo è possibile trovare un nuovo pannello dei Quick Toggle, il nuovo pannello per la gestione del volume, delle notifiche e ovviamente parte del nuovo design introdotto da Google con il nuovo OS. Oltre ad aver introdotto anche il nuovo sistema di permessi della privacy, il team di sviluppo di ASUS ha anche migliorato la grafica di alcune applicazioni proprietarie tra cui:

Contatti

Telefono

File Manager

Calcolatrice

Galleria

Gli utenti muniti degli ex top di gamma di ASUS possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software, oppure attendendo l’arrivo della classica notifica di aggiornamento OTA. Restando in termini di aggiornamenti e di smartphone di fascia alta con ancora parecchi anni di supporto, l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G è in sconto su Amazon con il 38% di sconto.

Con tutta probabilità il prossimo device ASUS a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 sarà lo smartphone da gaming ROG Phone 3; la serie ROG Phone 5 fu aggiornata poco più di due mesi fa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.