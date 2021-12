ASUS ZenFone 8 riceve Android 12: ecco tutte le novità

ASUS ZenFone 8 inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 12. Il colosso taiwanese è, assieme a Samsung e Google, uno dei primi OEM Android a rilasciare la versione definitiva della nuova versione dell'OS di Google per dispositivi mobile. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, sono diverse le novità che trovano posto all'interno della build attualmente in fase di rilascio: ovviamente Android 12 è il protagonista assoluto, ma come sempre ASUS ci mette del suo con funzionalità aggiuntive relative alla ZenUI.

Arriva Android 12 su ASUS ZenFone 8

Il firmware 31.1004.0404.55 per ASUS ZenFone 8 attualmente in fase di rilascio e integra anche le patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre; purtroppo l'azienda sembra essere un po' indietro per quanto riguarda le correzioni di sicurezza, ma a onor del vero Google e Samsung sono attualmente gli unici OEM che stanno già da tempo aggiornando i propri device con le patch di sicurezza di dicembre.

L'aggiornamento ad Android 12 per il top di gamma ASUS è attualmente in fase di rollout e può essere scaricato manualmente da chi è pratico con questo genere di attività. Tutti gli altri utenti possono invece attendere pazientemente l'arrivo della notifica OTA oppure controllare manualmente tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software dal menu delle impostazioni.

Il rollout sembra essere in linea con quanto dichiarato dalla compagnia circa la timeline per la serie ASUS ROG Phone e ZenFone.

