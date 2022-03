ASUS ROG Phone 5 e 5S ricevono l'aggiornamento ad Android 12

Come aveva promesso ASUS durante lo scorso mese di ottobre circa la timeline di rilascio di Android 12 per alcuni suoi smartphone, in queste ore ASUS ROG Phone 5 e ASUS ROG Phone 5S stanno ricevendo l'aggiornamento al nuovo sistema operativo mobile di Google.

Il colosso hi-tech aveva confermato che la build sarebbe arrivata entro il Q1 2022 ed eccoci qui: i potenti smartphone da gaming di ASUS ricevono il nuovo OS con una valanga di novità (molte delle quali le conosciamo già).

In base alle informazioni condivise dalla compagnia sul forum ZenTalk, il nuovo update è disponibile con il firmware 31.0810.1226.57 per ASUS ROG Phone 5 e con il firmware 31.0810.1226.57 per il modello ASUS ROG Phone 5S.

In attesa di ricevere l'update tramite aggiornamento OTA, la compagnia ha già messo a disposizione le immagini del sistema operativo per procedere al flash manuale di Android 12; trovate i link direttamente in “Fonte”.

Ecco il changelog completo che accompagna l'arrivo di Android 12:

Per piacere effettua il backup completo prima di aggiornare ad Android 12. Se vuoi effettuare il downgrade ad Android 11 utilizzando il package ufficiale, verranno cancellati tutti i dati sul tuo telefono;

Aggiornamento ad Android 12;

Introduzione del nuovo design ROG UI;

Mobile Manager, Contatti, Telefono, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Meteo, Galleria, Registratore audio, Impostazioni, Data Transfer, Backup locale, sono stati rinnovati;

Il Wi-Fi le impostazioni di rete sono state accorpate nel nuovo pannello Internet;

Aggiunto una nuova impostazione per l'illuminazione ROG;

Introduzione del design di Android 12 per il pannello dei Quick Setting, le notifiche e il pannello del volume;

Introduzione del design di Android 12 per il pannello di accensione;

Introduzione della dashboard della privacy di Android 12;

Sostituzione di ASUS Safeguard con il pannello delle emergenze di Android 12;

Introduzione della modalità a una mano di Android 12;

Introduzione di un nuovo design per il pannello dei widget in stile Android 12;

Introduzione del supporto allo swipe per attivare Google Assistant;

Aggiunta dell'animazione di avvio per le applicazioni;

Alcune applicazioni di terze parti non sono ancora compatibili con Android 12.

