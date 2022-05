OnePlus Nord riceve finalmente l'update ad Android 12: le novità

Mentre il top di gamma OnePlus 10 Pro rappresenta il primo smartphone del colosso cinese ad abbracciare la beta di Android 13, in queste ore la compagnia annuncia tramite un post sul forum ufficiale che il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la OxygenOS 12.1 è finalmente disponibile per lo smartphone di fascia media OnePlus Nord.

Infatti, in base alle indicazioni rilasciate dalla compagnia nel post raggiungibile dal link in calce alla news, il device sta ricevendo la build esplicitamente per il mercato indiano; i colleghi di XDA riportano però che la build per il mercato europeo è ancora in fase di validazione interna ma dovrebbe essere disponibile nel giro di pochi giorni.

OnePlus Nord sta finalmente ricevendo l’aggiornamento ad Android 12 con la OxygenOS 12.1

Con un peso di oltre 4 GB e con le patch di sicurezza di aprile a bordo, l’update in questione introduce le seguenti novità:

Sistema Ottimizzazione delle icone del desktop con un nuovo design Introduzione del sistema Smart Battery Engine che prolunga l’autonomia della batteria in base al tipo di utilizzo del telefono

Modalità scura Supporto a tre livelli di personalizzazione per una migliore esperienza

Shelf Introduzione di un nuovo stile per le Cards Introduzione di OnePlus Scount in Shelf per cercare rapidamente contenuti sul telefono quali app, contatti, impostazioni, eccetera

Galleria Supporto a differenti stili di layout con nuove gesture

Giochi Introduzione della tecnologia HyperBoost per stabilizzare i frame in gioco Introduzione di vari filtri per la voce da utilizzare in-game e durante la registrazione audio



Con l’arrivo di Android 12 con la OxygenOS 12.1 il medio gamma di OnePlus è più che mai interessante, a maggior ragione nella sua variante 8+128 GB che è possibile acquistare su Amazon a un prezzo ridicolo.

Come per ogni tipo di aggiornamento software rilasciato dal colosso cinese, anche l’aggiornamento ad Android con la OxygenOS 12.1 sarà inizialmente disponibile per una piccola percentuale di utenti: si tratta di una strategia ormai collaudata messa in atto per ridurre al minimo l’eventuale comparsa di bug critici che potrebbero compromettere la stabilità generale di sistema. Pertanto, potrebbero anche volerci un paio di settimane prima che la nuova build venga propagata per tutti i device compatibili in forma di aggiornamento OTA; i più impazienti e a proprio agio con il flash del nuovo OS possono scaricare e installare manualmente la build seguendo il link al forum ufficiale in calce alla news.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

