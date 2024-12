Arriverà mai un piano di abbonamento per iPhone?

Parecchi anni fa arrivò la notizia che Apple era al lavoro su un possibile piano di abbonamento per iPhone che garantisse, con una rata mensile adeguata, la possibilità agli utenti di avere sempre un nuovo modello ogni anno. Probabilmente ti starai chiedendo a che punto è questa iniziativa e, soprattutto, quando arriverà.

Purtroppo non ci sono buone notizie in merito. Infatti, dopo un periodo si silenzio, Apple ha deciso di abbandonare lo sviluppo di questo possibile servizio che non è mai stato lanciato ufficialmente. La notizia, riportata da Mark Gurman di Bloomberg, segna la fine di un progetto che avrebbe potuto rivoluzionare il modo in cui i consumatori acquistano o aggiornano i loro dispositivi.

Il piano di abbonamento per iPhone secondo il progetto originale

Il piano di abbonamento per iPhone, inizialmente previsto per il lancio alla fine del 2022, avrebbe permesso agli utenti di:

pagare una quota mensile per l’utilizzo del telefono;

per l’utilizzo del telefono; ricevere automaticamente l’ ultimo modello ogni anno;

ogni anno; gestire tutto attraverso lo stesso account utilizzato per acquistare app e altri servizi Apple.

Insomma, una vera e propria comodità per chi cerca qualcosa di pratico per gestire i propri acquisti e, soprattutto, ama avere tra le mani sempre l’ultimo modello disponibile. Tuttavia, questa idea, dopo qualche anno di lavoro e sviluppo, non ha visto la luce.

Motivi dell’abbandono

Secondo le fonti di Gurman, sono diverse le ragioni che hanno portato Apple a cancellare il progetto di un piano di abbonamento per iPhone:

problemi di software e bug durante lo sviluppo di questo servizio;

durante lo sviluppo di questo servizio; preoccupazioni normative legate ai servizi finanziari;

legate ai servizi finanziari; possibili complicazioni nella gestione interna dei prestiti.

Inoltre, bisogna comunque tener presente che l’azienda offre alternative già esistenti con opzioni che rendono più accessibile l’acquisto di un nuovo iPhone senza bisogno di sottoscrivere un piano di abbonamento: