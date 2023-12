Apple Watch Ultra (prima generazione) a soli 749€ su Amazon: BEST BUY

Il meraviglioso Apple Watch Ultra di prima generazione, il modello uscito lo scorso anno, è in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è da prendere immediatamente, ma non lasciatevelo sfuggire; le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

Apple Watch Ultra: il wearable perfetto da prendere oggi

Questo wearable è eccezionale; è il modello con modem GPS e Cellular (implica che, con un piano dati, potrete utilizzare il gadget anche senza l’ausilio dell’iPhone). Dispone di una robusta cassa in titanio e il cinturino è quello Alpine Loop in colorazione verde (taglia medium). Ricordatevi che ci troviamo di fronte ad uno sportwatch pazzesco, che sfida apertamente le soluzioni di Garmin o SUUNTO, leader del settore. Oltre ad essere un notificatore dunque, è anche perfetto per tenere traccia dei propri progressi sportivi, per monitorare il sonno (leggero, REM o profondo), permette di fare un ECG dal proprio polso e ha la piena compatibilità con tantissime applicazioni di terze parti che si possono scaricare dall’App Store.

Come detto, la cassa è in titanio aerospaziale super robuste e resistente, oltre che lussuosa; è da 49 mm ma si può utilizzare anche con i vecchi cinturini da 42, 44 o 45 mm. Ha uno schermo super luminoso, OLED, da circa 2 pollici, che gode perfino dell’Always On Display. C’è il GPS di precisione a doppia frequenza e sappiate che questo device è resistente all’acqua fino a 100 metri.

Apple Watch Ultra di prima generazione è il miglior dispositivo da comprare oggi se cercate un orologio top da abbinare al vostro iPhone.

