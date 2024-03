Apple Watch Ultra 2: sconto del 3% su Amazon, compratelo ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch del colosso di Cupertino semplicemente superlativo. Ci riferiamo all’ammiraglia del settore, il potentissimo Apple Watch Ultra 2 che, nella sua iterazione con modem GPS e Cellular, con una scocca in titanio naturale da ben 49mm e con il cinturino Ocean (in colorazione blu) al seguito, costa soltanto 879,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso. Acquistandolo dal noto portale di e-commerce americano avrete diritto anche a tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli di seguito nell’articolo completo.

Apple Watch Ultra 2 su Amazon: prendetelo ora

Come detto, Apple Watch Ultra 2 è il miglior smartwatch del colosso di Cupertino; oltre ad essere esteticamente meraviglioso, è un notificatore di altissimo profilo che, con l’ausilio di una eSIM in abbonamento, potrete anche utilizzarlo per fare chiamate in mobilità anche senza avere vicino l’iPhone connesso. Non di meno è anche un fitness tracker che terrà traccia dei vostri progressi sportivi, degli allenamenti e non solo. Sappiate che anche sul fronte sanitario, questo wearable rappresenterà un vero e proprio gadget indispensabile: monitora i battiti cardiaci H24, consente di fare un ECG direttamente dal proprio polso, controlla la qualità del vostro sonno e molto altro ancora.

Apple Watch Ultra 2 è il Best Buy del giorno con uno sconto del 3% sul valore di listino; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo e non pensateci troppo perché a questa cifra non potete perdervelo. Avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. A questa cifra è veramente imperdibile, correte a prenderlo.