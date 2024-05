Apple Watch Ultra 2: il miglior smartwatch a soli 849€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto della mela semplicemente unico nel suo genere; si chiama Apple Watch Ultra 2 ed è un wearable di ultima generazione, costruito con materiali di pregio, con un display super luminoso e una batteria che assicura giorni di autonomia con una singola carica. Ci riferiamo, ovviamente, all’ottimo Apple Watch Ultra 2 che, nella sua iterazione con cassa in titanio aerospaziale da 49 mm, con modem Cellular e GPS integrato, costa soltanto 849,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 909,00€. Considerate che avrete diritto anche alla consegna celere e immediata con il servizio di Prime in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Il modello in questione poi, ha il cinturino Ocean in colorazione blu.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché comprarlo adesso

Il potentissimo Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch delle mela incredibile; come detto in calce, ha uno schermo OLED super luminoso con un picco di 3000 nit, risoluzione elevata e Always On Display al seguito. Il pannello è flat, le cornici sono sottili e contenute la scocca è realizzata in titanio aerospaziale. Ci sono diversi pulsanti a bordo del device, utili per richiamare rapidamente il menù o per attivare shortcut al volo. Ci sono tantissimi sensori a bordo per il monitoraggio della salute (troviamo quello per il battito cardiaco, quello per il controllo del livello di ossigeno nel sangue, quello per la rilevazione delle aritmie, ma non solo) e perfino tanti per la gestione dei progressi sportivi. È super robusto e resistente, adatto a chi fa sport estremi. La batteria dura tantissimo con una singola carica e pensate che si può anche fare un ECG (elettrocardiogramma) direttamente dal proprio polso.

Apple Watch Ultra 2 quindi, viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Acquistatelo adesso, è imperdibile a soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.