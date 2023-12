Apple Watch Series 9 (45 mm) midnight: sconto del 12% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso Apple Watch Series 9 con modem GPS e scocca da 45 mm color Midnight si porta a casa con un prezzo strepitoso e con uno sconto importante sul costo di listino. Lo pagherete solo 429,00€, con il 12% in meno rispetto al valore originale. Fra le altre cose poi, ricordiamo che il cinturino è abbinato alla scocca ed è in silicone ma l’orologio è compatibile con tantissimi cinturini di terze parti. Prima di addentrarci nella disamina completa del gadget, vi segnaliamo che ci sono tanti vantaggi con il noto rivenditore di e-commerce.

Apple Watch Series 9, il miglior wearable del momento

Partiamo immediatamente dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Volendo, si può perfino ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano e avrete in omaggio due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Altresì sappiate che c’è un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate?

Questo fantastico smartwatch di punta di casa Apple è fantastico; dispone di un chipset S9 super potente che riesce perfino a consentire all’utilizzatore di usare il device senza mai toccare lo schermo. Ci sono funzionalità evolute per la salute, per la sicurezza, l’attività fisica e molto altro ancora. Potete anche tenere d’occhio il livello di ossigeno nel sangue, fare un ECG ogni volta che volete e riceverete notifiche in caso di un eventuale ritmo cardiaco irregolare. Non di meno, potrete perfino monitorare le fasi del sonno leggere, del sonno REM e di quello profondo. È anche un fantastico compagno per il fitness, grazie all’app preposta. Ricordate che con questo device avrete tre mesi gratuiti di Apple Fitness+. Infine, è ovviamente un notificatore di alto profilo: costa solo 429,00€ nella sua iterazione con scocca Midnight da 45 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.