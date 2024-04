Apple Watch Series 9 (45 mm): costa solo 449€ su Amazon, prendilo ORA

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota; l’ottimo Apple Watch Series 9, nella sua iterazione con scocca da 45 mm color Midnight, cinturino Sport abbinato, costa solo 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; a questa cifra è un best buy su tutta la linea, versatile e potente come nessun altro. Ha un chipset rivoluzionario che vi permetterà anche di utilizzarlo senza toccare lo schermo, dispone di tantissimi sensori evoluti per il monitoraggio del fitness e del benessere, ma non solo. Si tratta di un wearable avanzatissimo, leggero, elegante, con un display OLED con AOD, luminosissimo e ben risoluto. Andiamo con ordine e scopriamo perché, secondo noi, sono il gadget da comprare oggi su Amazon. Fate presto però; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Apple Watch Series 9: ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di Apple è il modello di punta della line-up; può monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, consente di fare un elettrocardiogramma dal proprio polso, tiene traccia dei progressi sportivi, della qualità del vostro sonno, ma non solo. È un gadget veramente spettacolare che permette, oltre a visualizzare le notifiche, di rispondervi, di fare e ricever telefonate con l’ausilio dell’iPhone compatibile connesso, ma non finisce qui. Ha una batteria che promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica tramite l’adattatore proprietario.

Apple Watch Series 9 viene venduto e spedito da Amazon a soli 449,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Costa poco ma offre tanto; c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate a comprarlo? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili sul noto portale di e-commerce americano.