Apple Watch Series 9 (41 mm) a 399€: compralo ADESSO

Uno degli smartwatch della mela più venduti ed apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente Apple Watch Series 9 che, nella sua iterazione con scocca in alluminio da 41 mm color galassia costa solo 399,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché alla cifra a cui si trova adesso è un super best buy, e correte a prenderlo prima che finiscano le scorte disponibili o prima che finisca che termini la promo dedicata. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) ma sappiate che potrete usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore (valido in tutti gli Apple Store del mondo) e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Apple Watch Series 9: ecco perché dovete comprarlo

Lo smartwatch di Apple si presenta come un wearable veramente sensazionale; è disponibile in due dimensioni (da 41 e 45 mm) e vanta uno schermo OLED Retina con Always On Display risoluto e con luminosità massima di 2000 nit. Apple Watch Series 9 dispone di un processore S9 sotto il telaio che è rende il device più veloce dei modelli precedenti e che abilita il “double tap”. Ci sono tantissimi sensori che servono per gestire i progressi sportivi, per controllare il battito cardiaco H24, per fare un elettrocardiogramma dal proprio polso e per tenere traccia della qualità del sonno.

Apple Watch Series 9 permette quindi di fare tantissime cose ma ricordatevi che è soprattutto un notificatore intelligente, preciso e puntuale. Con questo gadget potrete perfino rispondere alle telefonate o ai messaggi grazie all’ausilio di un tastierino nel sistema operativo, del microfono e della cassa integrata. A soli 399,00€, Apple Watch Series 9 è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.