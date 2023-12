Apple Watch Series 8 (41 mm): prezzo SPECIALE su Amazon con consegna GRATUITA

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch delizioso di casa Apple che, grazie agli sconti folli di Amazon, si potrà portare a casa ad un prezzo sensazionale; ci riferiamo al top dello scorso anno, il meraviglioso Apple Watch Series 8 con scocca color Midnight da 41 mm che costa solo 380,76€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché è un device in grado di fare qualsiasi cosa ed è anche super leggero e comodo da indossare. Essendo piccolo e discreto, non vi darà il minimo fastidio al vostro polso e in più sappiate che il cinturino in silicone è abbinato alla cassa del wearable. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e prendetelo adesso ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promo dedicata.

Apple Watch Series 8: il miglior wearable del momento

Apple Watch Series 8 con scocca da 41 mm color Midnight è uno smartwatch piccolo e discreto ma potentissimo; è anche un notificatore, oltre che un fitness tracker ma è perfino un ottimo assistente sanitario. Può monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, ha il sensore per la temperatura integrato e c’è l’app Salute con cui tenere sotto controllo i propri parametri vitali. Con l’app Fitness invece, si possono fare allenamenti guidati. La batteria è capiente e dura un giorno con una singola carica ma si ricarica in un lampo. Ci sono funzionalità avanzate per la sicurezza, l’app bussola è stata ridisegnata e ora gode di opzioni come “Waypoint” e “torna sui tuoi passi”. Con questo device potrete perfino calcolare le calorie consumate in un giorno e i passi fatti.

Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon e gode della consegna celere e immediata; si potrà ricevere a casa o presso un luogo da voi designato entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime (per le regioni abilitate). Cosa aspettate? Correte a prendere Apple Watch Series 8 con scocca da 41 mm a soli 380,76€ su Amazon, IVA inclusa.

