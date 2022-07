Apple Watch Series 6: la versione più ESCLUSIVA ad un prezzo TOP (-14%)

Siamo nel 2022 e sta per essere presentata la nuova generazione di Apple Watch. Tenendo questo in mente, può aver senso acquistare il modello del 2020, il Series 6 su Amazon oggi? Al suo prezzo di listino vi diremo no immediatamente, ma considerando che grazie agli sconti del Prime days la versione con cassa in acciaio da 44 mm e cinturino in maglia milanese si porta a casa a 499,00€, il discorso cambia.

Questo modello è l’edizione più esclusiva di sempre, pensata per chi cerca un prodotto senza compromessi sia sul versante delle prestazioni che sul fronte del design. Sono tanti motivi per cui acquistarlo ma questa cifra è da prendere al volo, anzi. Fate presto perché non sappiamo quante scorte siamo disponibili su Amazon ancora. Sono giorni di offerte pazze e incredibili quindi tutto può cambiare da un momento all’altro.

Apple Watch Series 6: tanto lusso, prezzo low cost

Apple Watch Series 6 è vantaggioso anche perché ha tantissimi sensori all’interno; c’è quello per misurare la frequenza cardiaca tutti i giorni a tutte le ore, ma non solo. È presente il sensore per monitorare il sonno e perfino quello per il livello dell’ossigeno presente nel sangue. Il gadget è anche un ottimo compagno di allenamenti perché ha un sistema fitness davvero unico. Con questo il polso, a proposito, potrete anche allenarvi grazie al servizio di fitness plus di Apple. Se non l’avete provato, vi consigliamo ci faccio un pensierino perché è davvero incredibile.

A 499,00€ questo dispositivo è davvero interessante e non potete lasciarvelo sfuggire; acquistandolo da Amazon poi, prese un sacco di vantaggi. Pensiamo al reso gratuito entro mese, alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e all’assistenza clienti sette giorni su sette per ben due anni. Inoltre, avrete anche quella di Apple ufficiale per un anno. Questo vi garantirà una tranquillità unica e potrete dormire sempre sonni tranquilli.

Ricordatevi di effettuare l’acquisto il prima possibile perché sarà solo questione di ore prima che il suo prezzo risalga al costo originale. Piccola chicca che ci siamo dimenticati di dirvi prima: questo orologio ha perfino l’Always On Display sullo schermo OLED. Comodo è dire poco.

