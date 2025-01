Apple Watch SE sta arrivando, costerà poco ed avrà un nuovo look

Apple sembra intenzionata a dare una bella rinfrescata al design del suo Apple Watch SE, apportando alcune delle modifiche viste con la serie principale durante lo scorso anno. L’indiscrezione, già trapelata nel mese di agosto, viene adesso ripresa da Mark Gurman di Bloomberg, che ha per l’appunto anticipato l’ipotesi di un restyling per lo smartwatch entry-level di Apple.

Per adesso si sa poco o nulla a riguardo, ma si vocifera che l’azienda stia considerando un cambio di materiali: al posto dell’alluminio, la cassa potrebbe essere realizzata in plastica. Questa scelta, secondo alcuni, andrebbe considerata una mossa strategica finalizzata a contenere i costi di produzione, così da rendere lo smartwatch di Apple ancora più competitivo sul mercato.

Rinnovamento estetico in arrivo per Apple Watch SE

Attualmente, l’Apple Watch SE ha un prezzo di partenza di 249 dollari negli USA, mentre la concorrenza, come Samsung, propone il Galaxy Watch FE a 200 dollari ed il Galaxy Watch 6 a soli 50 dollari in più rispetto al modello base di Apple. L’introduzione della plastica, se confermata, potrebbe consentire di bilanciare i costi legati ai componenti interni più avanzati. Non è ancora chiaro se questa variazione si tradurrà in un abbassamento effettivo del prezzo di vendita.

Sorge spontanea una domanda circa la robustezza del nuovo materiale destinato all’Apple Watch SE, considerando che la plastica potrebbe graffiarsi con più facilità rispetto all’alluminio, sebbene i graffi su una superficie in plastica risulterebbero meno evidenti rispetto a quelli presenti sul metallo verniciato. La possibilità di usare la plastica, comunque, aprirebbe le porte ad una gamma di colori più vivace ed accattivante, richiamando lo spirito del (poco fortunato) iPhone 5c.

Sul fronte dei componenti interni si prevede un processore migliorato, ma non ci sono ancora informazioni certe riguardo ad un possibile incremento delle dimensioni dello schermo, della batteria o una riduzione dello spessore di Apple Watch SE. Per quanto concerne le funzionalità, non ci aspettiamo un grande stravolgimento: l’elettrocardiogramma, ad esempio, dovrebbe rimanere un’esclusiva dei modelli top di gamma e dell’Apple Watch Ultra, rappresentando una caratteristica di punta per il benessere. Una possibile eccezione potrebbe essere rappresentata dal sensore per la misurazione della pressione sanguigna, nel caso in cui Apple decidesse di renderlo disponibile a partire da quest’anno e di integrarlo anche sulla linea SE.