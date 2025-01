Samsung Galaxy Ring sarà presto disponibile in queste due nuove taglie

Il settore degli smart ring si arricchisce costantemente, grazie a nuove proposte che spuntano giorno dopo giorno, ma Samsung Galaxy Ring continua a mantenere una posizione di rilievo.

A distanza di pochi mesi dal debutto, Samsung sta espandendo la disponibilità del suo anello smart a più regioni: l’azienda ha infatti annunciato il lancio ufficiale in ulteriori paesi, accompagnato dall’introduzione di nuove misure.

Gradite novità per Samsung Galaxy Ring

Una nota stampa di Samsung ha confermato l’arrivo delle taglie 14 e 15 per il Galaxy Ring: le voci su un ampliamento da questo punto di vista circolavano già da tempo e ora sono diventate realtà. Questo significa che chi ha dita più grandi potrà finalmente indossare il Galaxy Ring, con una gamma di misure che va dalla 5 alla 15. Come per le versioni precedenti, queste nuove taglie saranno disponibili nelle tre colorazioni metalliche: nero titanio, argento titanio e oro titanio. Inoltre, tutte le misure avranno lo stesso prezzo di listino.

Non solo l’assortimento di misure si sta ampliando: Samsung ha anche annunciato che il Galaxy Ring sarà disponibile in altri 15 mercati nel prossimo mese, portando il numero totale di paesi coperti a 53. Tra questi figurano Giappone, Grecia, Nuova Zelanda, Singapore e Sudafrica.

Ma le novità non si fermano qui: la società sta ottimizzando nuove funzioni per la salute con Samsung Health. Grazie all’integrazione con SmartThings, l’applicazione può ora analizzare in modo più completo il sonno, valutando parametri come temperatura, umidità e qualità dell’aria. In base alle informazioni raccolte dal Galaxy Ring, Samsung Health fornirà un resoconto dettagliato sull’ambiente del sonno, con l’obiettivo di aiutare l’utente a migliorarlo.

Un’altra interessante funzionalità che verrà aggiunta al Samsung Galaxy Ring è la guida al momento del sonno: analizzando le tue abitudini e condizioni, saprà suggerire gli orari ideali per riposare. Infine, Samsung Health si arricchisce con il Mindfulness Tracker, che monitora l’umore dell’utilizzatore, proponendo esercizi di respirazione guidata e per la meditazione.

Le nuove taglie del Samsung Galaxy Ring saranno disponibili a partire dal 22 gennaio, lo stesso giorno in cui verrà lanciata la nuova serie dei Galaxy S25.