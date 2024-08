Apple Watch SE 3 costerà di meno ma sarà più "plasticoso"

Già lo scorso mese avevamo condiviso anticipazioni riguardanti l’arrivo di un nuovo Apple Watch SE 3 dal prezzo certamente più contenuto in virtù della sua costruzione in plastica.

L’indiscrezione ha assunto maggiore concretezza in seguito alle ultime informazioni condivise online, in particolar modo da Mark Gurman di Bloomberg nella newsletter “Power On”.

Apple Watch SE 3 in plastica: ne varrà la pena?

Gurman ha dunque ribadito la possibilità di un passaggio alla plastica rigida per l’Apple Watch SE 3, affermando che questa scelta potrebbe anche ampliare la gamma di colori disponibili. Dato il ciclo di aggiornamento biennale del dispositivo, è possibile il rilascio già durante il mese prossimo con la nuova serie di iPhone 16.

Dal punto di vista tecnico, Apple Watch SE 3 potrebbe essere dotato di un processore aggiornato, come il chip S9 dell’Apple Watch Series 9 o il nuovo chip S10 del futuro Apple Watch Series 10, offrendo così performance migliorate rispetto al precedente modello. Sebbene non ci siano ulteriori voci a riguardo, sarebbe auspicabile l’introduzione di una funzionalità come l’ECG che verrebbe così resa fruibile per un maggior numero di utenti.

Considerando l’innegabile risparmio di cui Apple beneficerebbe in fase di produzione adottando materiali in plastica, sarà importante capire quale strada l’azienda percorrerà in relazione al prezzo finale dello smartwatch: confermare i tipici $249 includendo funzionalità extra, come l’Always ON display ed appunto l’elettrocardiogramma, oppure scendere nella fascia dai $199 ai $229 senza arricchire il comparto software?

Di sicuro, nel caso in cui tutte queste ipotesi trovassero conferma (inclusa una maggiore disponibilità in termini di varianti cromatiche), Apple Watch SE 3 potrebbe anche diventare un must have tra i giovanissimi.