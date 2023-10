Apple Watch SE (2022) da 44 mm: oggi costa solo 259€, non puoi lasciartelo sfuggire

Apple Watch SE (2022) è uno degli smartwatch più economici che vi siano in commercio; parliamo di un gadget indossabile da polso che, grazie agli sconti di Amazon, si porterà a casa al prezzo speciale di soli 259,00€, spese di spedizione incluse su Amazon. Il dispositivo è un best buy assoluto e la versione che vi consigliamo ha una cassa color galassia da 44 mm. Il nostro consiglio quando vi interessa un prodotto su questo portale è sempre il medesimo: siate veloci. Purtroppo i gadget tendono ad andare a ruba, soprattutto quando vengono scontati in maniera esagerata (come è avvenuto per questo terminale), quindi non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che finiscano le scorte disponibili.

Apple Watch SE (2022) su Amazon: il best buy che devi comprare oggi

Questo smartwatch di Apple è un portento: è in grado di fare tantissime cose, ha moltissimi sensori sotto la scocca ma mantiene comunque un prezzo di listino molto basso che, grazie alle offerte folli di Amazon, diventa ancora più conveniente. Lo potrete portare a casa con 259,00€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è difficile trovare di meglio; considerate che costa meno di un paio di AirPods Pro (2022) ed è un notificatore da polso, un orologio intelligente, un assistente sanitario, un companion di allenamenti e molto altro ancora.

Con Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del wearable in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account compatibili), in cinque soluzioni a tasso zero. Non di meno, avrete la possibilità di godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore: cosa aspettate? A 259,00€ questo Apple Watch SE (2022) da 44 mm è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.