Apple Watch Day: stanno arrivando le prime consegne

Finalmente oggi è l'Apple Watch Day. I preordini di Apple Watch Series 7 stanno arrivando ai primi acquirenti in tutto il mondo. Voi ne avete comprato uno?

Apple Watch Series 7: ci siamo, oggi è il gran giorno

Il nuovo modello è stato annunciato a settembre insieme a iPhone 13 e iPad Mini 6. Tuttavia, mentre questi prodotti erano già disponibili nei negozi dal mese scorso, i preordini del nuovo Apple Watch sono iniziati solo settimana scorsa. Ora i primi clienti stanno finalmente ricevendo le prime consegne.

届きましたApple Watch Series 7 グラファイトステンレススチール!

表示領域爆増で別物ですわ。

3年間ありがとうSeries 4 ! pic.twitter.com/HikGSQDJ7I — LEO (@Investor2_leo) October 15, 2021

Il lancio ufficiale del Watch Series 7 è previsto per oggi, venerdì 15 ottobre. Poiché in alcuni Paesi è già venerdì, gli utenti stanno già condividendo le foto del loro nuovissimo Apple Watch Series 7 sui social network.

Apple Watch Series 7 比べるとそこまで大きくなった感じはないけど、つけてみるとかなりでかい!ってなる( Series 4からの移行です

充電器も Type-C になってる!! pic.twitter.com/In5kf92ywb — ふくちっち (@puzzeljp) October 15, 2021

Il nuovo gadget non è esattamente l'aggiornamento che le persone stavano aspettando, ma ha uno schermo più grande del 20% con bordi più sottili del 40% rispetto all'iterazione del 2020. Disponibile nelle dimensioni da 41 mm e 45 mm, presenta anche un vetro più resistente sullo schermo.

A causa delle scorte limitate, le stime di spedizione per alcuni modelli di Apple Watch Series 7 sono già slittate a metà novembre, subito dopo i preordini. Fortunatamente, coloro che hanno preordinato il device la scorsa settimana, stanno vedendo le unità arrivare a casa.

Apple Watch Series 7 è ora disponibile per l'ordine in più di 60 Paesi, tra cui Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Messico, Russia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Italia e Stati Uniti. Il terminale dovrebbe arrivare in più territori a partire dalla prossima settimana.

Fateci sapere quando lo avrete fra le mani! Intanto vi segnaliamo che su Amazon è DISPONIBILE con cassa da 41mm e in colorazione blu: costa 439€.