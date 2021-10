iPad Mini 2021: lo schermo presenta GRAVI problemi

La serie iPhone 13, così come altri dispositivi come l'iPad Mini 6, è arrivata ufficialmente sugli scaffali di tutto il mondo diverse settimane fa. Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori per Apple, in quanto si osserva che l'azienda sta lavorando duramente per risolvere più problemi che continuano a sorgere.

iPad Mini 6 e il problema dello schermo distorto

iOS 15 recentemente rilasciato è afflitto da molteplici difetti che l'azienda sta risolvendo uno dopo l'altro. Ora, ci sono rapporti secondo cui anche il recente iPad Mini 6 ha la sua giusta dose di bug e criticità. Secondo i rapporti, il display del tablet ha un problema molto grave: la facilità con cui si distorce lo schermo ha reso molti utenti insoddisfatti del dispositivo.

Le lamentele finora mostrano che alcuni utenti hanno riscontrato distorsione e scolorimento dello schermo sul nuovo iPad Mini di ultima generazione.

Basta esercitare un minimo di pressione sullo schermo di questo dispositivo ed ecco che appariranno alcuni punti in cui l'unità perde colore: queste macchie si possono osservare su diverse parti del pannello. Questo effetto sarà più evidente quando sul tablet viene visualizzata un'immagine scura o quando è impostato con la Dark Mode. Più clienti hanno segnalato la medesima esperienza sui forum di tecnologia.

Come funziona un display LCD?

I moderni schermi LCD hanno un design trasmissivo e sono costituiti da cristalli liquidi sospesi tra il vetro polarizzato o altri substrati a film sottile. Quando viene applicata una corrente, il materiale si allinea (o, più precisamente, il cristallo liquido cambia direzione) per consentire il passaggio della luce proveniente dalla retroilluminazione.

Tuttavia, la struttura del pannello a cristalli liquidi è suscettibile di interferenze meccaniche: un esempio? Basta premere il substrato con una forza leggermente più alta del dovuto. L'applicazione di una pressione diretta sullo schermo di fatto, modifica i cristalli liquidi e le rispettive disposizioni nei singoli pixel. Questo rompe il delicato equilibrio che permette la trasmissione della luce in modo uniforme e ciò causerà distorsione, scolorimento, effetto moiré e altri effetti.

C'è anche una spiegazione del perché l'iPad Mini 2021 mostra facilmente lo scolorimento. Secondo alcuni studiosi, il divario tra il pannello LCD dell'iPad e il suo hardware interno potrebbe essere molto ridotto. Pertanto, quando lo schermo riceve una leggera pressione, questo in contatto con il retro del display.

Tuttavia, considerando che il comportamento non avrà un impatto negativo sull'uso quotidiano, è improbabile che Apple sostituirà il device ai clienti sfortunati. Al momento, non ci sono commenti ufficiali da parte dell'azienda in merito a questo problema.

