Apple Watch Series 7: i primi ordini sono IN SPEDIZIONE

Si legge che i primi ordiin di Apple Watch Series 7 effettuati venerdì scorso sono stati spediti; gli acquirenti hanno di che gioire.

Apple Watch Series 7: le prime unità stanno per arrivare

Le prime consegne del nuovo Apple Watch Series 7 sono previste per venerdì e coloro che sono abbastanza fortunati da essere stati super rapidi venerdì scorso, stanno ora iniziando a ricevere avvisi di spedizione. Gli stati precedenti li mostravano come “in preparazione per la spedizione“. Ora invece, si legge “spediti“. Apple utilizza un processo di consegna in due fasi per controllare quando vengono ricevuti gli ordini del day one.

Innanzitutto, gli articoli vengono spediti alla società di corriere con la precisa istruzione di non consegnarli fino alla data corretta. La consegna anticipata indica che i corrieri possono consegnare i pacchi ai centri di distribuzione locali in anticipo, per massimizzare le possibilità di una consegna puntuale. In secondo luogo, i prodotti vengono rilasciati per ai clienti nel giorno previsto, in questo caso venerdì 15 ottobre.

Anche se la presunta riprogettazione principale non è avvenuta e relativamente pochi possessori di Serie 5 e 6 probabilmente compreranno il nuovo wearable, abbiamo delineato alcuni dei motivi per cui il nuovo orologio potrebbe interessare i possessori di Watch Series 3/4:

Display più grande (41/45 mm) con tecnologia Always-On , 70% più luminoso quando il polso è abbassato rispetto al modello dell'anno scorso;

, 70% più luminoso quando il polso è abbassato rispetto al modello dell'anno scorso; Chip fino al 50% più veloce;

Sensore ECG aggiornato, sensore di misurazione dell'ossigeno nel sangue, rilevamento delle cadute;

Fino al doppio dello spazio di archiviazione, con 32 GB sul modello Wi-Fi.

Tuttavia, ci sono un paio di motivi per considerarne uno anche se attualmente avete la Serie 6. I cambiamenti chiave qui da ricercare nel display più grande e nella ricarica più rapida.

Apple ha anche sottolineato alcune sottili modifiche al design, nuove watch faces, una maggiore durata e nuove opzioni di colore. Dal sito della mela si legge: