Apple Watch SE (2023) da 40 mm GPS+Cellular: SOLO 309€, corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch delle mela semplicemente unico nel suo genere; ci riferiamo all’Apple Watch SE (2023) che, nella sua iterazione con cassa in alluminio color argento, con il cinturino Sport blu tempesta (taglia S/M) al seguito e il modem Cellular (oltre che quello GPS) è in offerta a tempo limitato su Amazon al prezzo speciale di soli 309,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo è un prodotto veramente completo, perfetto per tutte le esigenze e le necessità; ha un design elegante con una scocca in alluminio, un pannello OLED avanzato, tanti sensori sotto la cassa che servono per il monitoraggio del fitness e dei parametri sanitari, ma non solo. È un notificatore di alto profilo che vi segnalerà perfino le telefonate e i messaggi in entrata. È la versione “entry level” della line-up ma è eccellente sotto tutti i punti di vista.

Apple Watch SE (2023): ecco perché comprarlo

Con Apple Watch SE (2023) avrete tutto il necessario per farvi motivare con gli allenamenti, per restare in forma, per tenere sotto controllo la salute e non solo. watchOS 10 è incredibile, perfetto per tantissime operazioni ed è super versatile. C’è anche lo store di Apple per scaricare nuovi software aggiuntivi. Con il modem Cellular potrete inserire una eSIM virtuale collegata al vostro numero (in Italia è possibile solo con TIM e Vodafone) per usare il dispositivo senza l’ausilio dell’iPhone connesso nelle vicinanze. Il wearable poi è perfettamente compatibile con tutti i prodotti di Apple e con tutti i servizi della compagnia; potrete pagare con Apple Pay, tra le altre cose. È stiloso ed elegante, ed è anche resistente all’acqua fino a 50 metri. La cassa è disponibile in tre colorazioni, ma il modello che vi suggeriamo noi oggi è quello in colorazione “silver”.

Apple Watch SE (2023) con scocca da 40 mm, modem GPS + Cellular, cinturino Sport blu/tempesta al seguito, costa solo 309,00€ su Amazon in occasione degli Apple Days; compratelo adesso.