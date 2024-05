Samsung Galaxy Watch6, prezzo bomba: risparmi 124€

E’ ora di metterti tanta tecnologia al polso con questa offerta imbattibile sul Samsung Galaxy Watch6: oggi è tuo a solamente 194€, grazie ad uno sconto di oltre 124€ su Amazon.

Il Samsung Galaxy Watch6 è equipaggiato con una ricca suite di funzionalità e sensori progettati per aiutarti a monitorare in tempo reale il tuo benessere e i tuoi risultati nell’attività sportiva. Trai migliori smartwatch Android sul mercato, questo device è equipaggiato con il nuovo chip Exynos W930, che offre una reattività nelle applicazioni migliorata del 18% rispetto al modello precedente. Supporta Wear OS 4.0 e l’interfaccia One UI 5.0 di Samsung, che assicura una navigazione fluida e intuitiva.

Il Galaxy Watch 6 è un allenatore personale e un medico digitale: tra le altre cose, monitora con precisione il battito cardiaco e il sonno. La sua abilità nel personalizzare le zone di frequenza cardiaca trasforma ogni corsa in una sessione scientifica di fitness. Al contrario di molti suoi rivali, Samsung mantiene l’accesso a queste informazioni completamente gratuito attraverso Samsung Health: insomma, non dovrai pagare nessun abbonamento.

Dotato di una robusta batteria che promette fino a 40 ore di autonomia, e la capacità di ricaricarsi rapidamente, il Galaxy Watch 6 è sempre pronto all’uso. Non farti assolutamente scappare questa offerta di Amazon e acquistalo subito a solamente 194€!