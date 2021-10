Le nuove AirPods diventeranno un dispositivo medico

Apple studia il potenziale delle AirPods; secondo quanto si apprende, queste potrebbero diventare un ottimo dispositivo sanitario. Gli auricolari potrebbero essere offerti come apparecchi acustici e includere un termometro in-ear e avvisi correlati alla postura.

AirPods come dispositivo medico? Apple ci sta pensando

L'OEM di Cupertino sta studiando nuovi modi per trasformare gli AirPods in un dispositivo sanitario, anche per migliorare l'udito, leggere la temperatura corporea e monitorare la postura, secondo i documenti esaminati dal Wall Street Journal e da persone che hanno familiarità con i piani.

I piani dimostrano ulteriormente l'ambizione di Apple di aggiungere funzionalità per la salute e il benessere ai dispositivi oltre l'Apple Watch, dove oggi è presente la maggior parte delle funzioni sanitarie dell'azienda. La compagnia sta anche lavorando a una tecnologia che mira a utilizzare gli iPhone per aiutare a diagnosticare la depressione e il declino cognitivo.

Non è chiaro se la società stia sviluppando nuove funzionalità specifiche per gli apparecchi acustici per AirPods o se desiderano commercializzare le funzionalità di miglioramento dell'udito esistenti degli auricolari come apparecchi acustici. Basti pensare che le AirPods Pro, gli auricolari di fascia alta di Apple, offrono già features per migliorare l'udito, incluso il “potenziamento della conversazione“, lanciato la scorsa settimana, che aumenta il volume e la chiarezza delle persone di fronte a chi lo indossa.

Le funzionalità AirPods proposte non sono previste per il prossimo anno e potrebbero non essere mai implementate. Questo è quanto hanno riferito persone che hanno familiarità con i piani dell'azienda. Un portavoce di Apple ha rifiutato di commentare.

Si dice che la mela stia già sviluppando prototipi per AirPods in grado di rilevare la temperatura corporea interna di chi li indossa dall'orecchio, secondo i documenti esaminati dal Journal.

Per quanto riguarda l'ergonomia, le cuffie TWS si basano sui sensori di movimento presenti negli auricolari e avvisano gli utilizzatori di piegarsi e migliorare la loro postura, secondo i documenti e una persona che ha familiarità con l'idea.

Rendere le AirPods degli apparecchi acustici potrebbe ampliare significativamente la loro portata. Milioni di persone soffrono di perdita dell'udito, compresi molti la cui disabilità è meno grave e scelgono di non trattarla, secondo quanto detto dagli esperti.

Le nuove normative, che dovrebbero essere completate dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti il ​​prossimo anno, consentirebbero la vendita di una nuova classe di apparecchi acustici più economici direttamente ai consumatori per il trattamento di ipoacusie da lievi a moderate.