AirPods Pro e Max: ora non rischierete mai più di perderle!

L'aggiornamento del firmware delle Apple AirPods Pro e AirPods Max offre il supporto per la tecnologia “Find My” (Dov'è): finalmente, aggiungiamo noi.

AirPods Pro e Max: arriva il supporto al “Find My”

Il colosso di Cupertino ha lanciato un nuovo aggiornamento del firmware per le sue ultime cuffie TWS, le AirPods Pro. Non di meno, l'update in questione è arrivato anche sulle AirPods Max, le over ear presentate a dicembre dello scorso anno. Il software permette di godere del supporto per il ritrovamento facile e immediato dei prodotti in caso di smarrimento, il tutto grazie all'applicazione “Find My” proprietaria.

La funzione è stata spoilerata dalla compagnia a giugno durante il WWDC e doveva essere introdotta insieme a iOS 15. Anche se la funzione non è stata mostrata con questa release, per fortuna, la società non ha impiegato molto tempo per il rilascio sul mercato.

Con questo nuovo aggiornamento del firmware, i modelli AirPods compatibili ottengono funzionalità innovative all'interno dell'app “Trova il mio”, inclusa la posizione precisa, una nuova interfaccia utente per la ricerca nelle vicinanze, la modalità “smarrito” e la possibilità di ricevere notifiche quando le cuffie vengono lasciate incustodite.

C'è anche un'interfaccia “Trova nelle vicinanze” simile a quella che si avrebbe con un AirTag, ma dato che i prodotti non vengono forniti con i chip U1 installati, la funzione non è così precisa come quella più recente inserita nel localizzatore GPS.

Non si riceveranno frecce che puntano verso di loro, ma le istruzioni sullo schermo mostreranno stati come “lontano, vicino o qui” a seconda di quanto si è vicini al prodotto in questione.

Prima di sfruttare la nuova feature, dovrete aggiornare i vostri AirPods al firmware appena rilasciato.

Come si fa?

Questo non è un processo semplice in quanto è necessario posizionare il wearable di Apple carico nella custodia e quindi, vicino ad un telefono collegato.

Per controllare la versione del firmware dei tuoi auricolari, andate alle Impostazioni sul tuo iPhone/iPad e poi su Generali > Informazioni. Lì, cliccate su AirPods e vedrete un campo etichettato come “versione firmware“. La nuova versione del firmware con supporto Trova il mio è 4A400.

L'aggiunta delle cuffie TWS e over ear nella rete “Trova il mio” significa che ora potranno inviare un messaggio Bluetooth continuo. Quando altri device della mela si trovano nella zona, possono rilevare questo segnale e segnalarlo alla rete Dov'è, posizionando la sua posizione sulla mappa del proprietario.