Apple ha in lavorazione i nuovi auricolari Beats Studio Buds; stiamo parlando di un paio di cuffie TWS (True Wireless Stereo) senza stelo dal design simile a quello di molti altri competitor presenti sul mercato.

Beats Studio Buds sono dietro l'angolo?

Secondo quanto riferito, Apple starebbe lavorando su un paio di cuffie True Wireless Stereo con il marchio Beats chiamati Beats Studio Buds. Questo è stato estratto da immagini (forse) trapelate inavvertitamente dalla società statunitense. Le perdite provenivano dalle build beta di iOS 14.6 e tvOS 14.6 e mostravano delle foto degli auricolari Beats TWS prossimi al debutto.

Il colosso tecnologico statunitense continua a sviluppare auricolari all'avanguardia per mantenere la sua rilevanza nel mercato degli accessori. I Beats Studio Buds arriveranno con alcune innovazioni, poiché son stati avvistati senza steli. La coppia di cuffie non ha alcuna somiglianza con i precedenti AirPods.

Beats Studio Buds ‘engage’ pic.twitter.com/RcJ0WOBjQy — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

Non si sa molto sugli auricolari Beats Studio oltre al fatto che non hanno steli e sono wireless. Le specifiche complete del dispositivo non sono ancora note, così come le possibili informazioni sui prezzi. La potenza della batteria e la capacità di ricarica rapida, così come le opzioni di connettività e la qualità dell'output, sono dettagli al momento sconosciuti.

Il teaser di Apple potrebbe indicare un'imminente rilascio del dispositivo, sebbene non sia stato ancora fatto alcun annuncio formale. Ci sono anche indicazioni che le future AirPods Pro sarebbero arrivate anch'esse senza lo stelo.

Gli auricolari wireless si sono evoluti negli ultimi anni fino a diventare accessori essenziali per smartphone e altri dispositivi di output collegati. La loro versatilità, comfort e capacità di cancellazione attiva del rumore li rendono ampiamente ricercati da una vasta gamma di utenti. La loro evoluzione continua a spingere ulteriormente i confini della tecnologia con innovazione e qualità.

