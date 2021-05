Secondo quanto si apprende, pare che Apple sia al lavoro sui nuovi auricolari in-ear TWS a marchio Beats Studio. Di fatto, con il rilascio di iOS 14.6 RC oggi per gli sviluppatori, l'OEM di Cupertino si prepara a rilasciare Apple Music Lossless. Allo stesso tempo, 9to5Mac ha trovato qualcosa che non è stato annunciato dalla società fino ad ora: un nuovo prodotto di casa Beats.

Cosa sappiamo sulle prime Beats Studio TWS?

Questa scoperta arriva dopo che 9to5Mac ha riferito in esclusiva la scorsa settimana che Apple ha assunto Scott Croyle per supervisionare il design dei prodotti Beats.

Secondo i file interni di iOS 14.6, è emerso che Apple sta lavorando a nuovi auricolari con il marchio Beats chiamati “Beats Studio Buds“. Proprio come le AirPods, queste sono cuffie TWS dotate di una custodia di ricarica intelligente.

Sulla base di ciò che abbiamo scoperto, Beats Studio Buds presenteranno anche un chip Apple per l'accoppiamento istantaneo e la funzione “Hey, Siri“. Rispetto agli attuali Powerbeats Pro, i nuovi Beats saranno molto più compatti. I codici rivelano anche che Beats Studio Buds disporranno della cancellazione del rumore.

Non è chiaro se “Beats Studio Buds” sarà il nome ufficiale per il mercato mondiale degli auricolari ma tutti i file interni trovati da 9to5Mac su iOS 14.6 RC fanno riferimento a questo moniker. Poiché iOS 14.6 dovrebbe essere rilasciato alla fine di questo mese o all'inizio di giugno con Apple Music Lossless, è probabile che l'OEM di Cupertino annunci ufficialmente anche Beats Studio Buds a giugno.

Secondo alcune indiscrezioni, Apple starebbe lavorando ad un nuovo modello di AirPods di terza generazione, ma nella versione iOS di oggi non è stata trovata alcuna menzione. Secondo recenti rumors, la compagnia di Cupertino potrebbe lanciare il nuovo prodotto oggi, ma noi ne dubitiamo. Restate connessi con noi per scoprire le ultime news in merito.

