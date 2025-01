Apple rilascia iOS 18.3 e iPadOS 18.3: quali sono le novità e i bug corretti

Apple ha lanciato un nuovo aggiornamento software per i suoi dispositivi mobili: iOS 18.3 per iPhone e iPadOS 18.3 per iPad.

Queste release giungono a circa sei settimane di distanza dalle precedenti versioni. Ricordiamo inoltre che iOS e iPadOS 18.3 possono essere scaricati accedendo alle impostazioni dello smartphone o del tablet e cliccando sulla relativa voce in elenco.

iOS 18.3 e iPadOS 18.3: cosa cambia

Ci soffermeremo in particolare su iOS, considerando il fatto che le novità di iPadOS risultino praticamente le stesse e non avrebbe senso ripeterle in entrambi i casi.

Per i possessori di iPhone 16, le novità sono particolarmente interessanti. iOS 18.3 introduce la “Visual Intelligence“, una tecnologia che permette di interagire con le immagini in modo più produttivo: si possono aggiungere eventi al calendario direttamente da un poster o un volantino, oltre a identificare più velocemente piante e animali con un semplice scatto.

Prendendo in considerazione anche altri melafonini meno recenti, fra cui iPhone 15 Pro e Pro Max, un altro cambiamento perfezionato con iOS 18.3 riguarda le notifiche. I riepiloghi creati con l’intelligenza artificiale ora si presentano con un testo in corsivo ed un glifo. Nel tentativo di evitare notifiche poco precise, i riepiloghi per le app di notizie e intrattenimento sono stati temporaneamente rimossi, ma torneranno quando la funzionalità sarà meglio ottimizzata.

Non mancano, ovviamente, le correzioni di bug. In iOS 18.3, l’app Calcolatrice è stata aggiornata e ora ripete l’ultima operazione matematica premendo nuovamente il tasto uguale. Inoltre, è stato risolto un problema che causava la scomparsa della tastiera quando si avviava una richiesta a Siri tramite testo, oltre ad aver corretto un bug di Apple Music, che ora si ferma correttamente dopo la chiusura.

Apple ribadisce che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti o dispositivi. Nel frattempo, cresce l’attesta per iOS 18.4 e iPadOS 18.4, che dovrebbero offrire ulteriori strumenti di intelligenza artificiale anche per l’utilizzo di Siri.