Apple rilascia iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2: ecco le novità

Apple ha ufficialmente annunciato iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, introducendo nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Tali strumenti, disponibili per ora solo in alcuni paesi, offrono un’anteprima circa le future capacità dei tre sistemi operativi di casa Apple, in attesa del supporto per nuove lingue: per gli utenti italiani è previsto un aggiornamento dedicato verso il mese di aprile 2025.

Apple abbraccia ufficialmente ChatGPT

Tra le novità principali spiccano le funzioni Image Playground e Genmoji. La prima consente di generare immagini a partire da semplici descrizioni testuali: grazie a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, gli utenti possono scegliere fra diversi stili, dai disegni animati alle illustrazioni stilizzate, modificando i dettagli in tempo reale. Questa funzione, integrata in app come Messaggi, Freeform e Keynote, è ideale sia per un uso quotidiano e sia per progetti più elaborati. Genmoji, invece, rivoluziona il concetto di emoji, permettendo di creare simboli personalizzati che si basano su foto o descrizioni, arricchendo la comunicazione digitale con un tocco di creatività in più.

Un’altra grande novità ottimizzata da Apple per le ultime versioni dei suoi sistemi operativi è l’integrazione di ChatGPT. Grazie a questa collaborazione, Siri e gli strumenti di scrittura possono ora accedere alle capacità avanzate del chatbot di OpenAI, migliorando la gestione delle richieste complesse e la generazione dei contenuti. L’utente ha il pieno controllo sull’attivazione di questa funzionalità, che garantisce la massima privacy oscurando gli indirizzi IP e non memorizzando le richieste senza un account.

Infine, iOS 18.2 introduce miglioramenti pratici per i possessori di iPhone 16, come i controlli manuali avanzati per la fotocamera e nuove opzioni per il volume e la personalizzazione delle app predefinite. La condivisione degli AirTag è ora più semplice grazie ai link temporanei, rendendo la localizzazione degli oggetti più intuitiva. Con aggiornamenti regolari nell’imminente futuro, queste nuove funzionalità puntano a ridefinire l’esperienza d’uso degli utenti Apple.