Apple rilascia iOS 15.5 Beta 2 e molto altro ancora

Apple ha appena rilasciato le nuove versioni beta del firmware per iOS 15.5 e non solo. Ha anche lanciato la nuova iterazione di iPadOS, di tvOS e di watchOS per smartwatch.

Di fatto, dopo sole due settimane dal debutto della prima beta del s.o. della mela, l'OEM di Cupertino sta aggiornando oggi la sua versione per sviluppatori. Ma cosa cambia di preciso? Scopriamolo insieme.

Apple: cosa cambia con iOS 15.5. Beta 2?

La build in questione – solo per sviluppatori e utenti beta pubblici – ha il numero di 19F5057e. Al contrario di iOS 15.4 che ha portato tantissime novità al seguito, questa si concentra solo su bug fix minori e su aggiornamenti dedicati all'applicazione Wallet.

Elenchiamo di seguito le funzionalità cardine di iOS 15.5 Beta 2:

Ci sono nuovi pulsanti Richiedi e Invia per l'app Apple Cash in Wallet;

La carta fisica della mela ora è chiamata “Titanium Card” nelle impostazioni di Wallet;

Apple Pay è stato rinominato come app Messaggi “Apple Cash” ;

; C'è stato un rebrand di iTunes Pass.

Come osservato dai colleghi di 9to5Mac, iTunes Pass sarà la nuova card dal nome “Account Apple“. Questa sarà presente nell'app Wallet proprio come Apple Card e Apple Cash. Al posto di mostrare il QR Code durante un acquisto presso lo store di Apple, l'utente potrà finalizzare l'acquisto sfruttando Apple Pay.

Segnaliamo che c'è stato un leggero upgrade del software di HomePod e c'è una nuova barra del WiFi nella Home. Universal Control ora richiede che tutti i dispositivi siano aggiornati all'ultima versione del firmware della mela. Da iOS 15.5 scopriamo anche che ci saranno – effettivamente – delle grosse modifiche alla gestione delle notifiche in iOS 16.

Se voi avete riscontrato altri cambiamenti, fatecelo sapere. Intanto, dobbiamo affermare cher l'azienda sta lavorando per rilasciare anche la beta 2 di macOS 12.4 Monterey ma al momento non si registrano novità rilevanti ma solo upgrade minori.

Tutte le versioni next-gen dei software di Apple verranno svelate durante il WWDC 2022 di giugno.