Apple svelerà il sistema operativo del suo visore al WWDC 2022?

Stando a quanto leggiamo, Apple ha grandi progetti per il prossimo WWDC 2022 di giugno. Sicuramente vedremo iOS 16, che introdurrà un sistema migliorato per la gestione delle notifiche, ma potremmo assistere anche ad una prima presentazione ufficiale di rOS, il sistema operativo dedicato al visore VR; questo è quanto si apprende da un recente report trapelato sul web.

Facciamo un passo indietro: l'OEM di Cupertino ha programmato il suo annuale evento dedicato agli sviluppatori. La WWDC (Worldwide Developers Conference si terrà dal 6 al 10 giugno di quest'anno. All'interno della conferenza, l'azienda annuncerà le ultime novità dal mondo dei software per i suoi dispositivi. Secondo qualcuno, potremmo anche assistere al debutto di ben due nuovi Mac.

Apple: cosa aspettarci dal WWDC 2022?

Ora però, Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha rivelato che iOS 16 introdurrà una serie di miglioramenti ai suoi software. Non sappiamo nulla nel dettaglio, ma ci aspettiamo un nuovo panello.

Non di meno, iOS dovrebbe avere un focus speciale sulle funzionalità di monitoraggio della salute. Ad oggi, le caratteristiche devono ancora essere svelate ma sappiamo solo che ha il nome in codice “Sidney”. Anche se questo nome potrebbe far riferimento ad un altro prodotto pensato per la realtà mista e la sua relativa connessione con i melafonini della compagnia.

Ecco perché Gurman sottolinea e ipotizza che potremmo vedere una prima bozza del sistema operativo rOS per il primo headset della mela; addirittura, ha suggerito che Apple potrebbe presentarlo in super esclusiva.

Fra le altre novità certe, si apprende l'arrivo della nuova interfaccia utente per iPadOS, il nuovo watchOS 9 per wearable, macOS e tvOS con piccoli grandi novità e molto altro ancora. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Sui PC della mela che la società potrebbe svelare all'evento, leggiamo del MacBook Air (2022) e del Mac Pro con Apple Silicon M1 Ultra.