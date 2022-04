Apple, stop alla firma di iOS 15.4: ecco cosa cambia

Apple ha appena interrotto la firma di iOS 15.4 dopo il debutto di iOS 15.4.1 la scorsa settimana; questo firmware è stato molto importante perché ha introdotto una serie di correzioni al sistema, come il bug fix per il battery drain che in molti hanno segnalato poche settimane fa.

Di fatto, solo una settimana dopo il rilascio di questa versione, l'OEM di Cupertino ha smesso di firmare iOS 15.4. Ma cosa significa nel dettaglio?

Apple chiude al downgrade: non si può tornare a iOS 15.4

Gli utenti che posseggono un iPhone non possono più eseguire il downgrade da iOS 15.4.1 a iOS 15.4; questo è molto significativo soprattutto per chi ama eseguire il jailbreak sul proprio device.

Facciamo un passo indietro: la versione v15.4.1 è arrivata pochei giorni fa, dopo che il firmware principale 15.4 è approdato per tutti a seguito dell'evento Peek Performance. Questo sistema ha introdotto il supporto per lo sblocco mediante Face ID quando si indossa una mascherina sanitaria, nuove emoji, il supporto per l'Universal Control e molto altro ancora.

Ecco il log delle cose che l'ultima iterazione del sw è andata a risolvere:

La batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente del previsto dopo l'aggiornamento a iOS/iPadOS 15.4. L'aggiornamento in questione fixa proprio questo bug;

I dispositivi Braille potrebbero non rispondere durante la navigazione del testo o la visualizzazione di un avviso;

Gli apparecchi acustici pensati per iPhone/iPad rischiano di perdere la connessione all'interno di alcune app di terze parti.

Per chi non lo sapesse, spesso qualcuno ripristina le vecchie build di iOS perché desidera effettuare il jailbreak del proprio dispositivo. A volte ciò è utile anche per chi riscontra bug significativi dopo l'update ad una particolare versione di iOS/iPadOS.

Ad ogni modo, se avete notato dei problemi con iOS 15.4.1, vi invitiamo ad attendere un aggiornamento futuro; al posto di eseguire il downgrade, vi invitiamo ad attendere. Ad ogni modo, la mela sta testando anche la versione v15.5 che sarà rilasciata al pubblico nei mesi a venire.