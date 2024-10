Apple pronta ad interrompere la produzione di questi iPad e Mac

Apple ha in programma un nuovo evento per questo mese, incentrato sugli aggiornamenti delle sue linee di Mac e iPad: si prevedono importanti novità e dispositivi equipaggiati con i chip di ultima generazione.

Come successo per gli iPhone 16, ad ogni novità corrisponde lo stop produttivo per alcuni modelli di passata generazione.

Apple: spazio al nuovo, a scapito del “vecchio”

Per cominciare, si prevede il lancio dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, equipaggiati con i processori M4, M4 Pro ed M4 Max, segnando un ulteriore salto in avanti circa le prestazioni. Questi modelli potrebbero portare alla sospensione degli attuali MacBook Pro con chip M3, lanciati nel 2023. Il Mac Mini è stato aggiornato all’inizio del 2023 con i processori M2 ed M2 Pro, ma è molto probabile che venga introdotta una versione potenziata con i chip M4 ed M4 Pro. Se ciò accadesse, è possibile che la produzione dei modelli Mac Mini con M2 venga interrotta per far spazio alle nuove versioni. Anche l’iMac dovrebbe ricevere un aggiornamento significativo, con modelli dotati di chip M4. Questo potrebbe decretare la fine dei modelli attuali di iMac con M3.

Il colosso di Cupertino sarebbe anche pronto per svelare al pubblico un nuovo iPad mini alimentato dal chip A18, con annesse le nuove funzionalità basate su Apple Intelligence. Di conseguenza, c’è il rischio che venga scritta la parola “fine” anche per l’iPad mini 6, ancora in commercio. Non è tutto: si vocifera in merito all’introduzione dell’iPad 11, che probabilmente sostituirà l’iPad 10 lanciato nel 2022.

Per riassumere, le unità che rischiano lo stop da parte di Apple sono le seguenti:

MacBook Pro con chip M3

Mac Mini con chip M2

iMac con chip M3

iPad mini 6

iPad 10

Anche se Apple non ha ancora confermato ufficialmente tali decisioni, il suo consueto ciclo di aggiornamento suggerisce che i dispositivi più vecchi vengano puntualmente ritirati in favore dei nuovi modelli più potenti e tecnologicamente avanzati.