Apple fermerà la produzione di iPhone 15 Pro e Pro Max: il motivo

La prossima settimana, con l’introduzione della serie iPhone 16, Apple cesserà la produzione degli iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max, insieme agli iPhone 14 Plus del 2022 ed agli iPhone 13 del 2021.

Questa scelta è in linea con la strategia abituale di Apple, che tende a interrompere la vendita dei modelli Pro dell’anno precedente quando una nuova serie viene lanciata. Ad esempio, lo scorso anno, quando è stata presentata la gamma iPhone 15, i modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono stati ritirati dal mercato.

Lo stesso accadde nel 2022 quando, con l’uscita della linea iPhone 14, Apple ha interrotto la produzione di iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ed iPhone 12 mini.

Apple non produrrà più iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

Sebbene eliminare i passati modelli Pro sia una prassi ormai consolidata, quest’anno la scelta è particolarmente significativa perché iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, attualmente, sono anche gli unici dispositivi con supporto per Apple Intelligence. Questo cambierà con il lancio della serie iPhone 16, in cui tutti i nuovi modelli saranno compatibili con la tecnologia AI.

Interrompere la disponibilità degli iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max implica che i consumatori non avranno più l’opportunità di acquistare tali dispositivi direttamente dal sito dell’azienda per sperimentare Apple Intelligence ad un prezzo potenzialmente inferiore. Tuttavia, rimangono le classiche e ben rodate opzioni alternative: sarà infatti possibile trovare iPhone 15 Pro e Pro Max in vendita su piattaforme come Amazon o eBay a prezzi competitivi, e dunque vi suggeriamo di continuare a seguirci perché pubblichiamo regolarmente nuove offerte che potrebbero interessarvi (iPhone compresi).