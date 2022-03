iPhone SE di terza generazione: caratteristiche e prezzo

Nel corso dell'evento “Peak Performance”, Apple ha presentato il nuovissimo iPhone SE di terza generazione. Come già ampiamente anticipato da numerosi leak e render delle ultime settimane, il design del nuovo SE resta lo stesso del precedente modello, che a sua volta prendeva le sue forme dal vecchio iPhone 8.

È ancora presente il tasto home fisico sul frontale, che toglie spazio al display ma porta con sé il lettore di impronte digitali TouchID. Nonostante il generoso bordo superiore, SE non ha il FaceID e non è possibile sbloccare lo smartphone tramite il riconoscimento del volto. Anche il retro in vetro è ampiamente ispirato all'iPhone SE del 2020, con una singola fotocamera principale da 12MP e il flash LED.

Lo schermo da 4.7 pollici è davvero anacronistico, un pannello ben più piccolo anche rispetto al compatto iPhone 13 Mini. La frequenza di aggiornamento del display si ferma ai canonici 60Hz, ma non manca il supporto al Dolby Vision e HDR10. Pur montando una sola fotocamera posteriore, iPhone SE 2022 dovrebbe garantire una qualità fotografica molto vicina ad iPhone 13/13 Mini, con registrazione video in 4K.

iPhone SE 3: hardware rinnovato

Nonostante il design un bel po' old style, il nuovo SE nasconde un comparto hardware di tutto rispetto, con componenti di ultima generazione. Il SoC è un Apple A15 Bionic, lo stesso processore installato sugli iPhone 13 e in grado di offrire performance eccellenti e un consumo energetico piuttosto bilanciato. Considerando il display estremamente compatto e non molto risoluto, il nuovo chip Apple potrebbe garantire al piccolo SE un'autonomia davvero ottima.

Il potente SoC introduce la connettività 5G anche sull'iPhone “economico”, un'importante novità rispetto al precedente modello del 2020.

Il nuovo SE 2022 arriva in tre colorazioni: Midnight Black, Starlight White e Product Red. Lo smartphone sarà disponibile dal 18 marzo con prezzi a partire da 529€ in versione da 64GB di memoria interna, sono disponibili anche le varianti da 128GB e 256GB