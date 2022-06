Apple potrà usare la Lightning nel Regno Unito, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, il Regno Unito non sposerà la decisione dell’Unione Europea circa la questione dell’unica porta di ricarica per i dispositivi tecnologici. Di fatto, Apple non sarà obbligata – in UK – ad abbandonare la Lightning.

Sappiamo che l’ente per l’Unione Europea ha da poco accettato di rendere la USB C l’unico standard per la ricarica dei terminali; la proposta diverrà legge effettiva a partire dall’autunno del 2024. Tim Cook sarà obbligato quindi, a seguire i passi imposti e ad eliminare la Lightning port dai suoi melafonini, ma anche dai suoi tablet, AirPods e accessori (mouse, tastiera, trackpad). Ora si scopre che il Regno Unito non voglia considerare la richiesta della UE circa il cavo di ricarica comune. Ad ogni modo, iPhone con Type C potrebbe essere davvero in cantiere. Anche se l’Unione Europea ha dichiarato che tale mossa sarà fatta a beneficio degli utenti, molti ritengono che possa danneggiare l’evoluzione tecnologia e le future creazioni.

Apple: in UK non ci sarà l’obbligo della Type C?

Sono in molti ad attendere questa legge, per u motivo semplice ed evidente: con un solo cavo, si potranno caricare tutti i device in casa (telefoni, tablet, cuffie, console e molto altro). Non di meno, la Lightning port ha più di 10 anni e si dice che il prossimo passo – almeno in casa Apple – sia l’adozione della tecnologia MagSafe come unico standard. Il pensionamento della Lightning è previsto a breve in ogni modo.

Ecco le parole di un legale di Apple alla BBC News:

Una rigorosa regolamentazione che prescrive un solo tipo di connettore soffoca l’innovazione anziché incoraggiarla, il che a sua volta danneggerà i consumatori in Europa e nel mondo. Tuttavia, con queste nuove regole, Apple non ha altra scelta che aggiornare dispositivi come iPhone, AirPods e iPad modello base a USB-C.

Dopo la Brexit però, si scopre che il regolamento non sarà valido in UK ma sarà valido per l’Irlanda del Nord. Ecco le parole dell’Unione Europea in merito:

Questa legge fa parte di un più ampio sforzo dell’UE per rendere i prodotti nell’UE più sostenibili, ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita dei consumatori.

Ci sembra ovvio che il debutto del primo iPhone con USB C sia comunque dietro l’angolo. L’azienda oggi non ha le forze per realizzare un telefono full wireless. Intanto, se siete interessati ad un melafonino top, vi consigliamo iPhone 13 Pro 128 GB a 1065,00€ al posto di 1189,00€.

