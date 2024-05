Cyberpunk 2077 per PS5: offerta a tempo LIMITATO (-26%)

Non puoi lasciarti scappare l’eccezionale Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 se sei pronto a immergerti in un mondo futuristico dominato dal caos e dalla tecnologia, ora in offerta limitata su Amazon con uno sconto del 26%. Questa edizione ti offre l’esperienza definitiva nel cuore di Night City, la megalopoli che non dorme mai, dove il potere, la moda e le modifiche cibernetiche regnano sovrani. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 39,90 euro, anziché 53,99 euro.

Cyberpunk 2077 per PS5: questa occasione non durerà ancora a lungo

Entra nella pelle di V, un mercenario cyberpunk determinato a farsi strada nelle strade infide di Night City. Con la Ultimate Edition, avrai accesso a tutti gli aggiornamenti di gioco e ai contenuti pubblicati in precedenza, inclusa l’acclamata espansione Phantom Liberty, un thriller spionistico che ti farà immergere ancora di più nell’oscurità della metropoli.

Non è solo una questione di azione e adrenalina, Cyberpunk 2077 ti offre la libertà di esplorare Night City a tuo piacimento. Scegli i tuoi percorsi, le tue alleanze e affronta le conseguenze delle tue decisioni. Ogni scelta che fai plasmerà il destino non solo del protagonista, ma anche dei personaggi che incontri lungo il cammino.

La città è viva di possibilità e incontri, e sarà tua la decisione di approfittarne al massimo. Stringi relazioni con personaggi indimenticabili, affronta avventure mozzafiato e scopri segreti nascosti nelle ombre della città. E ricorda, ogni tua azione avrà un impatto duraturo sul mondo che ti circonda.

Con la Ultimate Edition, ottieni anche vantaggi esclusivi, tra cui oggetti di gioco e bonus digitali ispirati ai titoli di CD PROJEKT RED. Questa è l’opportunità perfetta per vivere l’esperienza definitiva di Cyberpunk 2077 su PS5, ad un prezzo imbattibile di soli 39,90 euro, per un tempo limitato. Non lasciarti sfuggire questa occasione di entrare a far parte di una delle leggende più intense e coinvolgenti del mondo dei videogiochi.