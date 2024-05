Mouse Corsair NIGHTSABRE: un AFFARE da non perdere (-29%)

Porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore con il Corsair NIGHTSABRE, un mouse da gaming wireless che offre prestazioni eccezionali e una comodità senza pari.

Attualmente in mega sconto del 29% su Amazon, è un affare da non perdere al prezzo ridicolo di soli 119,99 euro, anziché 169,99 euro.

Mouse Corsair NIGHTSABRE: eleva il tuo gaming a nuove vette

Immagina di essere immerso nel tuo gioco preferito, con una precisione millimetrica e una reattività istantanea. Questo è ciò che ottieni con il Corsair NIGHTSABRE. Con un sensore ottico da 26.000 DPI, tracking di 650 IPS e accelerazione fino a 50 G, questo mouse cattura ogni tuo movimento con una precisione impressionante. Che tu stia giocando a un FPS, a un MOBA o a un battle royale, sarai sempre un passo avanti alla concorrenza.

Il Corsair NIGHTSABRE è anche estremamente personalizzabile. Con 11 pulsanti programmabili, incluse le opzioni per la rotella di scorrimento, puoi adattare il mouse esattamente alle tue esigenze di gioco. Crea macro potenti, assegna comandi rapidi ai tuoi tasti preferiti e domina il campo di battaglia con la tua unica configurazione.

Con fino a 100 ore di autonomia con una singola ricarica, il Corsair NIGHTSABRE è pronto per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. E se hai bisogno di una carica rapida, bastano solo 15 minuti per ottenere fino a 20 ore di gioco. È il compagno ideale per i giocatori che vogliono massimizzare il loro tempo di gioco senza preoccuparsi della ricarica.

Oltre alle prestazioni e alla durata della batteria, il Corsair NIGHTSABRE offre anche un design elegante e confortevole. La forma simmetrica lo rende adatto sia ai giocatori di destra che a quelli di sinistra, mentre i materiali di alta qualità assicurano una sensazione di solidità e affidabilità. Inoltre, con la connettività wireless e il ricevitore USB incluso, puoi dire addio ai fastidiosi cavi che si aggrovigliano sulla tua scrivania.

Non perdere l’opportunità di portare il tuo gioco al livello successivo con il Corsair NIGHTSABRE. Approfitta subito del mega sconto del 29% su Amazon e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 119,99 euro, prima che sia troppo tardi.