Apple: il SoC M2 Pro arriverà alla fine dell'anno?

Pochi giorni fa abbiamo conosciuto il nuovissimo processore Apple Silicon M2; si tratta della nuova iterazione del chipset entry level della gamma Mac della mela. È ben 26 volte più veloce di un SoC Intel i5 ed è drasticamente più potente di un M1 basico. I primi device che hanno ricevuto l’update al nuovo sistema sono solo i MacBook Air (2022) e i Pro da 13″. La cosa che risalta all’occhio è che Apple sembra essere al lavoro per realizzare le versioni Pro e Max dei suddetti chipset. Jeff Pu, analista di Haitong Intl Tech Research, ha affermato che TSMC ha già iniziato a costruire il SoC M2 Pro.

Facciamo il punto: intanto sappiamo che Tim Cook è già al lavoro su un nuovo chip e che ci sarà, ancora una volta, TSMC diero tutto. Probabilmente, Apple potrebbe adottare l’architettura a 3 nanometri per i nuovi processori.

Apple M2 Pro: tutto quello che sappiamo

Solitamente, quando si pensa alle specifiche di un processore, si pensa subito al processo di produzione, alla potenza, ai core, ma andiamo al principio. Molti di noi non hanno familiarità con tutti questi tecnicismi. Come spiegarlo dunque? Semplice: un nanometro è la distanza fra i transistor. Se la distanza è minore, le prestazioni saranno più elevate. Ecco perché più il numero è basso (5,4,3, etc) più sarà efficiente il SoC.

Pensate che M2 è costruito a 5 nanometri, come M1, ma il miglioramento qui c’è stato su altri versanti. Per fare un esempio, M2 permette di avere CPU più potenti del 18% rispetto alla vecchia versioni; con la GPU a dieci core si ottengono prestazioni migliori del 35%. Quanto sarà potente M2 Pro o M2 Max?

Fra le altre cose, abbiamo appreso che la mela era al lavoro su un nuovo Mac Mini con M2. Questo computer non è stato mostrato e sappiamo che potrebbe arrivare direttamente con i nuovi M2 Pro a fine anno. Non di meno, la società potrebbe star sviluppando i chipset più potenti dell’M1 Ultra per i futuri Mac Pro. Quel che si sa è che l’azienda sceglierà i processi architettonici a 3 nanometri di TSMC.

Intanto, se cercate un nuovo Mac Mini con M1, sappiate che questo si trova a soli 693,83€ su Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.