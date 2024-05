Apple Music: scopri come ricevere 6 mesi gratis

Apple Music offre 6 mesi di abbonamento gratuito per coloro che si registrano utilizzando determinati dispositivi. Con questa promozione, potrai accedere a una vastissima libreria di oltre 100 milioni di brani, senza alcuna interruzione pubblicitaria. Puoi ascoltare la musica anche offline.

Questa promozione è valida per chi si abbona utilizzando iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei. Ma come funziona esattamente? Ecco tutti i dettagli per riscattarla.

Come richiedere 6 mesi di Apple Music gratis

Per prima cosa, assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS. Se ancora non ce l’hai, ricorda di registrare un account. Dopodiché, collega il tuo dispositivo audio idoneo al tuo iPhone o iPad. Successivamente, apri l’app Apple Music sul tuo dispositivo e accedi utilizzando il tuo ID Apple per visualizzare la promozione.

Non è necessario acquistare nuovi dispositivi per usufruire di questa promozione. Se possiedi già uno dei dispositivi audio idonei o un iPhone che supporta l’ultima versione di iOS, sei pronto per ottenere 6 mesi di musica gratuita.

Tra i dispositivi audio idonei rientrano AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro.

Per quanto riguarda gli iPhone, sono considerati idonei quelli in grado di supportare l’ultima versione di iOS, acquistati direttamente da Apple o dai rivenditori autorizzati. Approfitta subito della promozione Apple e richiedi i tuoi 6 mesi di Apple Music gratuitamente. Se ancora non sei iscritto, registrati comodamente online.