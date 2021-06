Apple ha posticipato gli abbonamenti ai podcast al mese corrente; in origine, sarebbero dovuti arrivare a maggio, ma qualcosa sembra essere andata diversamente.

Apple sta ritardando il lancio dei suoi prossimi abbonamenti ai podcast fino a giugno (la data è ancora sconosciuta); questo è quanto annunciato dalla società in un'e-mail inviata ai creators venerdì scorso. Il servizio era stato precedentemente previsto per il rilascio nel mese di maggio.

Gli abbonamenti ai podcast di Apple consentiranno alle persone di abbonarsi agli show degli autori così da ottenere vantaggi extra come l'ascolto senza pubblicità o l'accesso anticipato agli episodi. Ad aprile, l'azienda ha affermato che gli abbonamenti verranno lanciati in 170 Paesi e che i partner iniziali includono Pushkin Industries e NPR.

Il lancio spostato arriva quando alcuni creatori che utilizzano Apple Podcast hanno recentemente riscontrato alcuni problemi, come l'impossibilità di accedere al portale Podcast Connect di Apple o il ritardo nella disponibilità di nuovi episodi. Nella sua e-mail inviata venerdì, il colosso di Cupertino ha affermato di aver risolto i “bug”.

Potete leggere di seguito l'e-mail completa di Apple inviata ai creator pochi giorni or sono; la società ha condiviso il tutto con The Verge:

Stiamo scrivendo per fornire un aggiornamento sulla disponibilità di abbonamenti e canali di Apple Podcast. Siamo stati molto contenti della risposta all'annuncio del mese scorso ed è emozionante vedere le centinaia di nuovi abbonamenti e canali inviati dai creatori di tutto il mondo ogni giorno.

Per garantire la migliore esperienza ai creatori e agli ascoltatori, gli abbonamenti e i canali Apple Podcasts verranno lanciati a giugno. Comunicheremo ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità e le migliori pratiche per aiutarti a preparare i tuoi abbonamenti e canali, attraverso questa newsletter.

Nelle ultime settimane, alcuni creatori hanno riscontrato ritardi nella disponibilità dei propri contenuti e nell'accesso a Apple Podcast Connect. Abbiamo risolto queste interruzioni e incoraggiamo i creator che riscontrano problemi a contattarci.

Abbiamo anche ascoltato gli ascoltatori e apportato modifiche in base al loro feedback con iOS 14.6, che è stato rilasciato lunedì. Nelle prossime settimane introdurremo ulteriori miglioramenti alla Libreria.

Grazie per la vostra comprensione. Non vediamo l'ora di vedere i tuoi nuovi abbonamenti e canali e non vediamo l'ora di lanciarli presto agli ascoltatori di tutto il mondo.